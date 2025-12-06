В курганском городе показали новый парк на берегу озера Старое. Фото
Парк создан в центре Макушино благодаря нацпроекту
Фото: пресс-служба мэрии Макушино
В городе Макушино Курганской области завершилось создание нового благоустроенного парка на берегу озера Старое. Общественное пространство «Озерный променад» стало туристической осью города. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Теперь здесь есть все для отдыха: обновленная зона городского пляжа с пирсом, зона прогулочного променада, построено кафе и новая парадная входная группа в парк, — говорится в сообщении. Завершилось благоустройство озеленением: высажены молодые деревья, кустарники и подготовлены цветники», — заявили в городской администрации.
Отмечается, что парк создан в центре Макушино благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». По мнению властей, центр города превратился в современное и душевное пространство для отдыха и прогулок.
Основным отличием проекта является ориентир на природный потенциал территории: в летние месяцы здесь обитают до восьми редких видов птиц, часть из которых внесена в Красную книгу. Проект «Озерный променад» стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах, наряду с инициативами из Шумихи и Катайска.
В Макушино появилось новое общественное пространство
Фото: пресс-служба мэрии Макушино
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений06 декабря 2025 08:30Что про Курченко озеро не пишут? Осталось там что-то живое в самом озере и в её окрестностях? С вами всегда был есть и будет наш бесплатный контактный зоопарк Тюнина Варгаши.