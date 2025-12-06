Проект реализовали при поддержке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Фото: telegram-канал Пермского зоопарка

В столице Прикамья 4 декабря состоялось первое занятие клуба юных зоологов Пермского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Мероприятие прошло в открытом формате, где участники узнали о предстоящих занятиях, перспективах развития проекта и тайнах зоопарка, скрытых от обычных посетителей.

«Состоялось открытие клуба юных зоологов. Ребята узнали о перспективах участия в новом проекте, получили представление о тайнах и загадках, скрытых за сценой обычного посещения зоопарка. Впереди — возможность начать свою дорогу в мир науки», — написано в telegram-канале зоопарка.

Программа обучения включает тематические уроки, экскурсии и мастер‑классы. Теорию планируют сочетать с практикой: рассчитаны исследовательские мини‑экспедиции по территории зоопарка и за его пределами. Школьники будут участвовать в научных наблюдениях, помощи смотрителям и волонтерских акциях.

Для занятий завод помог оснастить клуб оборудованием, необходимым для юннатской деятельности. Это позволит проводить практикумы и демонстрационные опыты, изучать особенности поведения животных и биологические процессы.

Ранее URA.RU рассказывало про уже запущенную программу в зоопарке по привлечению молодежи. На площадке набирают волонтеров от 14 лет для консультаций посетителей, помощи в проведении массовых мероприятий и контроля за соблюдением правил. Перед началом работы добровольцев обучают, проводят для них экскурсии, а взамен предоставляют участие в лекциях и семинарах специалистов, фирменный мерч и благодарственные письма.