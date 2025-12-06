В ХМАО объявили об изменениях в школьном расписании из-за морозов

В ХМАО отменили занятия для первой смены Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В школах Ханты-Мансийского автономного округа в субботу, 6 декабря, из-за сильных морозов отменили занятия первой смены для части учеников. Актированные дни введены в четырех городах и 15 поселениях региона при понижении температуры воздуха до минус 27–30 градусов. Информация опубликована на портале «Госуслуг».

Ученики с 1-4 классов не посещают школу в городах Лянтор, Нефтеюганск, Пыть-Ях, а также в населенных пунктах Лямина, Сайгатина, Каркатеевы, Сингапай, Усть-Юган, Юганская Обь, Пойковский, Корлики, Лемпино, Селиярово, Чеускино и Сытомино. Для школьников с 1-8 классов отменены занятия в городе Белоярский и поселениях Верхнеказымский, Лыхма и Казым.