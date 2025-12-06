Главный нарколог УрФО Поддубный отверг возрастные ограничения для водителей

Антон Поддубный раскритиковал идею вводить дополнительные возрастные ограничения для допуска к вождению Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главный нарколог Уральского федерального округа (УрФО) Антон Поддубный выступил с резкой критикой инициативы по введению возрастных ограничений для водителей старше 60 лет. Проект он назвал «полным бредом». По мнению специалиста, возраст не является определяющим фактором для оценки водительских навыков.

«Полный бред! Возраст — не показатель навыков», — написал Поддубный в своем telegram-канале. Он считает, что вместо возрастных цензов необходимо внедрить систему углубленного медицинского осмотра для всех водителей, независимо от их возраста. При этом основной акцент при таких проверках должен быть сделан на реальные показатели здоровья, влияющие на безопасность дорожного движения. К ним относятся острота зрения, скорость реакции и когнитивные функции.