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13 мая 2017
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13:04  13 мая 2017 0

«Если у АП проблемы с Telegram-анонимами, прекратите с ними работать»

«Давыдов.Индекс» о том, к чему приведет разоблачение Telegram-каналов
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним
В политической тусовке заговорили о борьбе с анонимными Telegram-каналамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 11 мая, Владимир Путин подписал указ против анонимности в Сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. Это соответствует «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы». Власти хотят устранить «безответственность и безнаказанность» авторов подобных ресурсов. В политической тусовке тут же заговорили о борьбе с анонимными Telegram-каналами, которых становится все больше. О том, зачем разоблачать «Незыгаря» и «Методичку» и почему это нужно сделать сейчас — автор политического Telegram-канала «Давыдов. Индекс» Леонид Давыдов.

Интервью Леонида Давыдова. Москва, давыдов леонид
Автор «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов о том, почему анонимам в СМИ нет места
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Я считаю, что если ты присутствуешь в информационной среде, то ты не должен быть анонимен. То что это отражено в стратегии правильно.

C точки зрения репутационных потерь — это очевидная проблема. Потому что анонимы распространяют всевозможную информацию, а иногда и просто дезинформацию или диффамацию. Анонимность, которая сегодня есть в Telegram, завтра может появиться в любом другом мессенджере. Коллизия, в том, что по сути каналы стали средством массовой информации, но под закон о СМИ они не попадают.

Стало очевидным, что пора наделить их такими же обязанностями, что и блогеров в своё время, скорректировать закон о СМИ: если у тебя есть 3 тысячи подписчиков, то ты уже СМИ, отчитывайся. И если Роскомнадзор прислал бумагу, то ты либо закройся, либо зарегистрируйся как СМИ. Но как только аноним регистрируется как СМИ, то сразу вскрывается. Мы все это уже проходили с ЖЖ и Twitter, теперь пришли Telegram. Блогеров подвели под закон о СМИ, а мессенджеры на сегодняшний день — нет. Глава Роскомнадзора Александр Жаров кивает на анонимных телеграммеров и говорит: «Я не могу ничего сделать».

Опасность анонимных каналов заключаются в неочевидности чьи интересы они представляют. И главное, что человек, который чувствует себя уязвленным, не знает к кому ему обратиться, на кого подать в суд.

Тренд на анонимность сейчас находится в апогее, когда надо что-то решать. Можно сказать, что стратегия подписанная президентом, в данном случае вышла очень своевременно.

Хотя, вся ситуация с телеграммерами немного лукавая. Ведь многие анонимны сотрудничают с АП, и это не секрет: часто видно какая информация спускается администраторами.

Понятно, что у них есть контакты с рядом авторов. Ну так если у вас проблемы с анонимами, вы прекратите эти контакты, и каналы умрут сами по себе. А если сотрудничество будет продолжено, это значит что госслужащий не соблюдает стратегию, подписанную президентом, то же как-то странно.

Я глубоко убежден, что информация должна иметь автора. Мир в этом смысле склонен к персонификации. В мире пост-правды, мы доверяем конкретному человеку.

Нельзя преклоняться неизвестным идолам, давайте «поклоняться » известным идолам.

Если вы хотите быть неподцензурными или писать что-то такое, то идите в Анонимные сети, но это уже к легальной информации не будет имеет никакого отношения. Есть миллион вариантов скрыться от российских законов, не уходя в анонимность. Весь информационный мир делится на страны лишь условно — любую новость можно взять из любой страны. Поэтому все эти крики по поводу цензуры то же лукавы слегка. У нас гораздо больше самоцензуры и это бОльшая проблема на мой взгляд.

В целом понятно, что законодательство на информационном рынке не поспевает за реалиями. В данном случае стратегия говорит о том, что его надо было привести в соответствие с реальностью.

А если ты аноним, потому что боишься, то не работай на информационном рынке.

Ну, а что не так?

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© Служба новостей «URA.Ru»
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