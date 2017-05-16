За полгода в Сургуте осталось лишь два прежних вице-мэра

23:44 16 мая 2017 0

Вадим Шувалов принял больше кадровых решений, чем оба предыдущих мэра за последние 10 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургут переживает масштабное в его новой истории административное обновление. Кадровые перестановки в мэрии стали одной из главных тем для разговоров не только в провластных коридорах и офисах топ-менеджеров крупных предприятий, но и в курилках, и возле кулеров даже небольших компаний. Происходящее не осталось без внимания даже среди обывателей, обычно равнодушных к играм чиновников.

За всю историю Югры — это, безусловно, не рекордный апгрейд команды в муниципальной администрации. Запущенное губернатором Натальей Комаровой обновление муниципального руководства получило логичное продолжение и в Нижневартовске, где в мэрии сменены пять заметных функционеров, и в Нефтеюганске (четыре зама главы). Но все же смена команды — существенные перемены для города, за которыми ожидаемо последуют новые подходы в работе и свежие решения.

Первый рабочий день Вадима Шувалова — из сидящих за столом в мэрии остались только сам глава и два зама Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

За последнюю неделю в администрации в отставку подал главный архитектор Алексей Фокеев, с поста вице-мэра в департамент архитектуры и градостроительства вернулся Алексей Усов, освободившееся место замглавы получил строитель из Москвы Роман Меркулов, управление физкультуры и спорта возглавил Шамиль Лукманов.

Если сравнить список заместителей мэра год назад и сейчас, то свои места сохранили два человека — главный финансист Анна Шерстнева и куратор социального блока Александр Пелевин. На сайте также значится Наталья Алешкова, курирующая кадры и правовое управление. На данный момент она находится в декрете и о ее планах по выходу на работу пока ничего неизвестно.

Помимо вице-мэров существенные изменения произошли и среди руководителей директоров и управлений. Каждая отставка в администрации Сургута воспринимается как сенсация из-за кадровой политики бывшего мэра Дмитрия Попова, крайне неохотно расстававшемся даже с теми, на чьем увольнении настаивало окружное правительство.

«К чему приведет политика Шувалова? Поживем-увидим. Но пока что многие решения выглядят оправданными», — комментирует один из сургутских депутатов, пожелавший остаться неназванным.

За 6 лет работы Дмитрия Попова кардинальных изменений в администрации не произошло. Вадим Шувалов представил новую структуру мэрии спустя полгода после инаугурации. К этому времени череда отставок среди чиновников уже произошла, например, в Севастополь перебрался Владимир Базаров. Тогда мэр Сургута пообещал, что будет проводить взвешенную кадровую политику. «Все, кто достойно работает, будут и дальше трудиться на своих местах. С теми же, кто, по моему разумению, не будет справляться с задачами и проблемами, которые перед ними поставлены, мы будем расставаться», — комментировал Вадим Шувалов.

Кадровые назначения в мэрии не комментируют. Неофициально же в стенах администрации говорят о желании сургутского мэра полностью перестроить работу чиновничьего аппарата. По словам инсайдеров, Вадим Шувалов анонсировал много проектов, часть из которых можно реализовать в заявленные сроки только поменяв людей на ключевых должностях, разрушив налаженные годами лоббистские цепочки и потенциально коррупционные схемы.

В пользу этой версии говорит отставка Олега Лапина. Вице-мэра часто называли главным лоббистом в администрации интересов различных бизнес-структур.

А также давним приятелем Вадима Шувалова — что не повлияло на увольнение чиновника. «Все знали, что Шувалов с Лапиным достаточно близко знакомы и тем более удивительно, что это не стало причиной оставлять человека в кресле, в очередной раз для главы важна была экспертиза и возможность по новому взглянуть на происходящее в городе», — говорит один из сотрудников администрации.

Согласно этой гипотезе, ряд назначений, и соответственно отставок связаны с желанием мэра усилить собственные позиции, внедрить новые подходы в работе мэрии и достичь реальных результатов. Поэтому в администрацию приходят проверенные специалисты из разных сфер, в том числе из энергетики как, например, Николай Кривцов.

В Сургуте уже не так ревностно относятся к приезжим из других регионов.

Наличие в команде Шувалова теперь уже двух заместителей-варягов (Роман Меркулов из Москвы и Алексей Жердев из Костромы) пока еще вызывает подозрения у местных, но при этом почти никто не спорит с утверждением, что администрации города была крайне необходима свежая кровь.

Источники в окружном правительстве говорят, что родственные либо корпоративные связи на кадровую политику Вадима Шувалова не влияют. В «Белом доме» ХМАО внимательно следят за ситуацией в Сургуте (равно, как и в других муниципалитетах), и согласовывают отставки и назначения на ключевые посты. «Все кандидатуры проходят согласования, как минимум на уровне вице-губернаторов», — говорит инсайдер в региональном правительстве.

Ключевой вопрос даже не в том, кто следующий покинет сургутскую администрацию, а как быстро новая команда сможет наладить связи с местной элитой, особенно — самыми крупными игроками — строительными корпорациями, «дочками» «Газпрома» и «Сургутнефтегазом».

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.