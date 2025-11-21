Власти Кургана сократили бюджет конкурса «Лучший ТОС» и добавили помощь бойцам СВО

Организаторы конкурса «Лучший ТОС года» сократили бюджет и изменили правила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призовой фонд конкурса «Лучший ТОС года» в 2025 году сократится на 200 тысяч рублей, а одним из главных критериев оценки станет помощь участникам специальной военной операции. Новые правила также кардинально меняют формат конкурса и сокращают сроки его проведения. Об этом говорится в постановлении администрации Кургана.

«Участие в патриотических мероприятиях в рамках помощи участникам СВО, семьям и детям участников военной операции: материальная помощь (продукты, лекарства, одежда и т.п.), за каждый вид помощи — 2 балла; специальная материальная помощь (маскировочные сети, свечи, военное обмундирование, оборудование, техника), за каждый вид помощи — 2 балла; социальная помощь (помощь семьям участников военной операции), за каждый вид помощи — 2 балла», — говорится в постановлении администрации «О проведении городского конкурса „Лучший ТОС года“ среди территориальных общественных самоуправлений города Кургана».

Согласно новым правилам, общий призовой фонд конкурса сократится с 700 до 500 тысяч рублей. Вместо трех номинаций с тремя призовыми местами в каждой вводится единая система оценки с пятью победителями. Кроме того, уменьшен лимит выплат для участников, не занявших призовые места: с 30 до 25 тысяч рублей.

Среди прочих изменений — сокращение сроков проведения конкурса с 30 до 18 дней и упрощение процедуры за счет отмены викторины «Знаю все!» и конкурса макетов. В целом акценты в оценке деятельности ТОС сместились в сторону благоустройства территорий и патриотической работы, которая теперь является обязательным пунктом в отчетах председателей.