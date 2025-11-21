Ледяной дождь ожидается в Курганской области

Ледяной дождь сменится потеплением до плюс шести градусов в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, главной особенностью которого станет ледяной дождь. Неблагоприятный период начнется вечером 22 ноября и продлится до утра 24 ноября, сопровождаясь различными видами осадков. Об этом сообщает метеорологический канал.

«Прогнозируются смешанные осадки: ледяной (замерзающий) дождь, дождь, мокрый снег и снег. Вечером 22 ноября возможны порывы ветра до 12 м/с», — пишет telegram-канал «Погода 45». Наиболее сильные осадки, до 10–15 мм, ожидаются на севере и северо-западе региона.

В областном центре вечером 22 ноября пройдет слабый ледяной дождь, который из-за потепления сменится обычным дождем. Днем 23 ноября температура воздуха в Кургане поднимется до плюс шести градусов, но уже ночью и утром 24 ноября осадки перейдут в фазу мокрого снега и снега.

