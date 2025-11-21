Ледяной дождь ожидается в Курганской области
Ледяной дождь сменится потеплением до плюс шести градусов в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, главной особенностью которого станет ледяной дождь. Неблагоприятный период начнется вечером 22 ноября и продлится до утра 24 ноября, сопровождаясь различными видами осадков. Об этом сообщает метеорологический канал.
«Прогнозируются смешанные осадки: ледяной (замерзающий) дождь, дождь, мокрый снег и снег. Вечером 22 ноября возможны порывы ветра до 12 м/с», — пишет telegram-канал «Погода 45». Наиболее сильные осадки, до 10–15 мм, ожидаются на севере и северо-западе региона.
В областном центре вечером 22 ноября пройдет слабый ледяной дождь, который из-за потепления сменится обычным дождем. Днем 23 ноября температура воздуха в Кургане поднимется до плюс шести градусов, но уже ночью и утром 24 ноября осадки перейдут в фазу мокрого снега и снега.
Ранее URA.RU сообщало, что во второй половине ноября в Кургане ожидается аномально теплая погода. Температура будет на 8 градусов выше нормы. Днем температура будет колебаться от –1 до плюс 6 градусов, ночью — от –1 до –8 градусов. Ожидаются оттепели 19, 20, 22 и 23 ноября, за две недели выпадет до 16 мм осадков. Снежный покров будет неустойчивым и к концу месяца останется всего 2–4 см. Теплая погода может продолжиться и в начале декабря.
