Новая улица Любви появится в Екатеринбурге

На улице установят две остановки общественного транспорта (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

До конца 2025 года в микрорайоне Солнечный будет открыто движение по новому участку улицы Любви — от улицы Счастливой до Золотистого бульвара. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Четырехполосная магистраль с тротуарами и велодорожками будет иметь протяженность 524 метра и ширину от 12 до 16 метров», — рассказал Орлов в telegram-канале. Вдоль магистрали будет проведено основное дорожное освещение, а также установлены дополнительные торшерные линии на 96 опорах у тротуаров.