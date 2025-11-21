Новая улица Любви появится в Екатеринбурге
На улице установят две остановки общественного транспорта (архивное фото)
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
До конца 2025 года в микрорайоне Солнечный будет открыто движение по новому участку улицы Любви — от улицы Счастливой до Золотистого бульвара. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
«Четырехполосная магистраль с тротуарами и велодорожками будет иметь протяженность 524 метра и ширину от 12 до 16 метров», — рассказал Орлов в telegram-канале. Вдоль магистрали будет проведено основное дорожное освещение, а также установлены дополнительные торшерные линии на 96 опорах у тротуаров.
На завершающем этапе работ специалисты нанесут дорожную разметку, установят знаки и светофоры, обустроят два остановочных комплекса. Кроме того, планируется высадка около 120 деревьев и 12,5 тысячи кустарников, а площадь газонов составит более 1700 квадратных метров.
