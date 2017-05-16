Штаб Куйвашева готовится к худшему сценарию выборов

22:37 15 мая 2017 0

Евгений Куйвашев готов к конкурентной борьбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители неформального предвыборного штаба врио главы Свердловской области определились с организационной схемой предстоящей избирательной кампании. Из-за прошлогоднего финансового конфликта они не планируют использовать возможности «Единой России». Ставка будет сделана на традиционный административный ресурс. Но в ход пойдет и ноу-хау, свидетельствующее о подготовке штабистов к тяжелой конкурентной борьбе.

В этом году губернаторская кампания будет построена на жестком единоначалии. Все стратегические решения будут приниматься в областном штабе, в который вошли Сергей Тушин, Вадим Дубичев, Анатолий Гайда и некоторые другие близкие к главе региона специалисты. Представители «Единой России» в этот узкий круг не попали. Помимо этого, планируется ввести единый канал финансирования кампании. Определять целесообразность трат на тот или иной проект будет лично первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Его же наделят правом организовывать ревизии уже профинансированных и выполненных работ.

Владимир Тунгусов не доверят «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщают источники «URA.RU», недоверие Владимира Тунгусова к руководителям областного отделения вызвано прошлогодними событиями. Проведенный летом 2016 года его людьми аудит выявил нарушения при финансировании выборов в Госдуму РФ и Заксобрание области на десятки миллионов рублей. Часть этой суммы пришлась на содержание агитационной сетки. Финансовые скандалы преследовали партячейку до самого дня голосования и полностью не погашены по сей день.

На этот раз партийные агитаторы будут использоваться только на муниципальных выборах. До последнего времени замену единороссовской сетке областной штаб создавать не планировал. Ожидалось, что доставкой листовок и газет в поддержку кандидата в губернаторы от «Единой России» будут заниматься на добровольно-обязательных началах местные бюджетники — врачи, учителя и работники культуры. По словам близких к штабу источников, такой подход оправдан при спокойных, неконкурентных выборах с низкой явкой и референдумном сценарии.

Однако на прошлой неделе штабисты неожиданно изменили ранее принятые решения. По имеющимся у «URA.RU» данным, они начали переговоры с независимыми специалистами о развертывании собственной оплачиваемой агитационной сети. Согласно требованиям заказчиков, она будет работать в усеченном формате. Ожидается, что

нанятым участникам сетки не придется еженедельно посещать все квартиры в подотчетных домах и убеждать земляков в полезности выдвинутого «ЕР» кандидата.

Им поручат лишь пройти перед самыми выборами по выданному списку адресов, чтобы привести к избирательным урнам определенное число сторонников врио губернатора.

Как будет формироваться база сторонников действующего главы региона, до конца не понятно. По одной из версий, ее составят по итогам соцопроса. Адреса сторонников сетевикам могут предоставить администрации муниципалитетов. Также допускается возможность заключения неформальных сделок с «продавцами голосов» — независимыми менеджерами, организующими голосование за определенного кандидата. Подобные «бизнесмены» предлагают свои услуги есть на любой кампании.

«Единая Россия» внесла в 2016 году в специальную базу 400 тысяч своих сторонников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Источники внутри «Единой России» при этом не видят необходимости тратить средства на составление и покупку баз сторонников областной власти. Они напоминают, что на выборах 2016 года в единую базу под названием «Мобилизатор» было внесено порядка 400 тысяч лояльных губернаторской команде избирателей. Доступ к базе, по их словам, есть у близких к Владимиру Тунгусову политтехнологов.

Объем финансовых затрат на подобную мобилизацию избирателей достоверно неизвестен. По словам известного политконсультанта, в полноформатную избирательную сетку должно входить порядка 4-5 тысяч агитаторов. За два месяца активной кампании в нее будет необходимо вложить до 80 миллионов рублей. Описанный усеченный вариант сетки может обойтись в несколько раз дешевле.

По мнению источников «URA.RU», данная технология направлена на повышение явки лояльных областной власти избирателей на выборы. Ее применение может свидетельствовать, что представители губернаторского штаба готовятся к конкурентной кампании с участием сильных оппозиционных кандидатов.

«Похоже, что выборы в любом случае будут конкуретными. Но каков будет уровень накала борьбы, пока сказать сложно», — говорит глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. «В связи с этим явку придется поднимать до средних размеров, используя мягкие технологии пропаганды, агитации и мобилизации. Для привлечения избирателей на выборы можно будет использовать, например, дружеские, профессиональные и иные отношения».