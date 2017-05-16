Куйвашев и Тунгусов дарят Ройзману массовые митинги

21:18 16 мая 2017 0

У екатеринбуржцев появился еще один повод для митингов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские политики определились с протестной повесткой на предстоящее лето. Ее важнейшими пунктами станут митинги против строительства Храма-на-Воде и проведения транспортной реформы. Но к привычным проблемам прибавится одна новая. По словам депутатов гордумы, областные власти приняли принципиальное решение об отмене всенародных выборов главы Екатеринбурга. В 2010 году подобная попытка привела к массовым протестам, внеся раскол среди муниципальных элит и рядовых горожан.

Как заявил «URA.RU» вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов, поправки к Избирательному кодексу обсуждаются в Законодательном собрании региона без учета мнения его коллег: «Я знаю о предстоящих изменениях из различных источников. Но

с нами лично до сих пор никто не советовался, никто нас не приглашал на разговор.

Поэтому, я не могу сказать на 100%, что все пойдет именно по такому сценарию. К сожалению, отношение к местному самоуправлению при решении столь принципиальных вопросов оставляет желать лучшего. В любом случае речь идет о перспективах не сегодняшнего дня, а 2018 года, когда будет избираться новый созыв гордумы».

Первая часть реформы предусматривает снижение доли избираемых по партийным спискам депутатов Екатеринбургской гордумы с 50% до 25%.

Опрошенные «URA.RU» муниципальные парламентарии назвали такой шаг ожидаемым и логичным. К нему отнесся спокойно даже лидер думской фракции «Справедливая Россия» Александр Караваев: «Изначально предусматривалось, что партийные списки отменят полностью. Но благодаря лоббистским усилиям представителей крупных партий этого не произошло».

Виктор Тестов — ближайший подчиненный Евгения Ройзмана Фото: Анна Майорова © URA.RU

Второй новацией станет отмена всенародных выборов мэров Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Предполагается, что они будут избираться по так называемой «советской схеме» — на заседании городских дум из числа отобранных специальной комиссией депутатов. «Законодатель предполагает, что таким образом будут сэкономлены бюджетные средства. Конкурсная комиссия будет лишь на 50% состоять из представителей города, остальные — представители губернаторской команды. Поэтому не трудно догадаться, чей кандидат будет проходной. Это выстраивание вертикали власти», — предполагает вице-спикер гордумы.

Председатель комиссии Екатеринбургской гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов напомнил, что после внесения изменений в областное законодательство соответствующие поправки в Устав города должны будут принять местные депутаты. «И тогда я буду предлагать сохранить всенародные выборы мэра. Лишь избранный таким образом глава в состоянии и в праве отвечать за все». Руководитель профильной комиссии также выступит за полную отмену партсписков, как отдаляющего власть от избирателей явления.

Причисляемый к команде администрации города депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер станет соавтором поправки об уменьшении доли избираемых по партспискам депутатов. Он считает, что

в стратегическом плане Екатеринбургу необходимо сохранить прямые выборы сильного мэра, которым был в свое время Аркадий Чернецкий.

Но на переходный период реформы он допускает введение «советской» схемы: «На сегодня стоит передать власть в руки не мэра-политика, а мэра-администратора».

Запуск реформы отразится на ходе губернаторской кампании. Депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Головин уверен, что сама перспектива отмены прямых выборов мэра взбудоражит жителей города. По мнению парламентария, это недовольство возьмет на вооружение в ходе губернаторской кампании Евгений Ройзман: «Губернаторская команда повторяет ошибки, допущенные на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году, и сама дарит политическую повестку Ройзману».

Дмитрий Головин благодарит областные за сделанный Евгению Ройзману подарок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Головин напомнил, что в 2010 году горожане всерьез восприняли угрозу отмены всенародных выборов главы города и вышли на улицы. Был создан комитет «Право выбора», который на общественных слушаниях добился сохранения всеобщего голосования. Депутат уверен, что екатеринбуржцы выйдут по призыву Ройзмана на митинги и в этот раз, поддержав его на кампании по выборам губернатора.

Существенная разница ситуаций в том, что в 2010 году комитет и все протесты были поддержаны вице-мэром Владимиром Тунгусовым, для которого реформа была опасностью, частью плана областных властей по смене руководства администрации города. Сейчас Тунгусов — первый вице-губернатор, и источник в администрации губернатора утверждает, что

отмена прямых выборов мэра — часть договоренностей между Тунгусовым и главой региона Евгением Куйвашевым. Другая их часть — возвращение мэрии градостроительных полномочий, о чем давно просил Тунгусов, и что также сейчас обсуждается Законодательным собранием.

«Справедливоросс» Александр Караваев также уверен, что подготовка к реформе пойдет на пользу Евгению Ройзману. Депутат от «СР» не исключил, что данная работа была начата, чтобы дать главе Екатеринбурга информационные поводы для повышения его рейтинга. При этом Караваев уверен, что Ройзман готовится не к губернаторским выборам, а к переизбранию на пост мэра в 2018 году. «Ему сейчас гораздо важнее сохранить сегодняшние позиции, чем претендовать на что-то большее. До отмены выборов мэра в реальности речь не пойдет», — уверен оппозиционный депутат.

При этом есть мнение, что объявленная реформа останется лишь на словах. Председатель комитета Заксобрания по вопросам законодательства Владимир Никитин напомнил «URA.RU», что любые изменения системы выборов в муниципалитетах принимаются по просьбе местных органов власти. По мнению экспертов, екатеринбургские депутаты могут согласиться на уменьшение доли партсписочных мандатов, но выступят резко против отмены выборов мэра.

Описанные изменения могут коснуться и Нижнего Тагила. Но даже в случае принятия они вступят в силу лишь после окончания намеченных на сентябрь 2017 года выборов мэра города и депутатов местной думы, которые пройдут по действующей системе.