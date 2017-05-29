Главные новости Свердловской области 1. У губернатора серьезный соперник. И это женщина

У губернатора серьезный соперник. И это женщина 2. Где купить Moschino и Harmont& Blaine со скидкой 80%

Где купить Moschino и Harmont& Blaine со скидкой 80% 3. Экс-главу «Северной казны» оправдали. Но не совсем

Экс-главу «Северной казны» оправдали. Но не совсем 4. Forbes назвал Козицына соперником Ройзмана на выборах

Forbes назвал Козицына соперником Ройзмана на выборах 5. Багаряков получил свое партотделение

Багаряков получил свое партотделение 6. КПРФ выдвинет в свердловские губернаторы банкира

КПРФ выдвинет в свердловские губернаторы банкира 7. В «медной» столице — громкая отставка

В «медной» столице — громкая отставка 8. Бразильский боец ММА устроил пьяный дебош в ЕКБ. ВИДЕО 20:00 29 мая 2017 0 «Он почувствовал вкус крови и посчитал себя Богом» Как, начав с заказных убийств, экс-полицейский стал приносить екатеринбуржцев в жертву Дмитрий Антоненков © Служба новостей «URA.Ru» Сообщник экс-полицейского (на фото), выращивавшего армию зомби, заявил о своей невиновности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском областном суде стартовал судебный процесс по новому эпизоду резонансного дела экс-полицейского Арсена Байрамбекова, который приносил екатеринбуржцев в жертвы неким славянским богам. Правда, новый эпизод касается убийства не ритуального, а заказного. Но именно после него, как считают адвокаты, Байрамбеков «почувствовал вкус крови» и уверовал в кровожадных богов. На свободе у Сангова остается шесть несовершеннолетних детей. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обвиняемый — крупный мужчина Захиршо Сангов выглядит в «аквариуме» зала облсуда растерянным. После старта судебного заседания, он первым делом обращается к судье: «Ваша честь, я нервничаю, потому что меня снимают телекамеры. Меня никогда раньше, нигде не афишировали. Меня будут показывать на всю Россию из-за того, что человек меня оговаривает». Говоря «человек», Сангов имеет в виду Арсена Байрамбекова — экс-полицейского, совершавшего человеческие жертвоприношения на лесном алтаре в районе Ганиной Ямы, а потом пытавшегося превратить трупы в зомби. Именно Байрамбеков, после своего задержания, заключив сделку со следствием, рассказал следователям об убийстве Тамракулова — предпринимателя торговавшего на скандально известной овощебазе №4. Это убийство ему якобы заказал конкурент бизнесмена — нынешний обвиняемый Захиршо Сангов. Из череды убийств, в которых признался Байрамбеков, дело о покушении на Тамракулова выделили в отдельное производство. При этом разбив деяния заказчика и исполнителя на два разных дела. То есть в нынешнем процессе Сангов находится на скамье обвиняемых в одиночестве, в качестве предполагаемого заказчика убийства. А Байрамбеков будет участвовать в заседании — свидетелем обвинения. Процесс по делу убийства коммерсанта экс-полицейским начнется после завершения суда над Захиршо. Гособвинение по делу Сангова усилили сотрудником генпрокуратуры Якуповым. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как следует из обвинительного заключения, Сангов познакомился с Байрамбековым в октябре 2010 года. Он якобы сразу предложил ему совершить убийство конкурента, пообещав за это 500 тысяч рублей или участие в своем бизнесе — поставке овощей и фруктов. Арсен согласился, а оплату выбрал долей в бизнесе. Затем Байрамбеков нашел сообщника — некое «неустановленное лицо» (в обвинительном заключении вообще довольно часто употребляются расплывчатые формулировки). В свою очередь, «сообщник» привлек водителя с машиной, которого заговорщики не стали до конца посвящать в свои планы. Они несколько дней следили за Тамракуловым, чтобы узнать график его перемещений. Наконец утром 17 ноября дождавшись, когда бизнесмен выйдет из дома на улице 40-летия Октября, Байрамабеков выпустил ему в спину две пули. Тамракулов скончался на руках у медиков 23-й больницы. Помочь ему они не смогли. Как следует из материалов обвинения, Сангов так и не расплатился с Тамракуловым. Лишь несколько лет спустя он якобы передал убийце 40 тысяч рублей, пообещав заплатить остальное позже. Комплексная психиатрическая экспертиза признала Байрамбекова вменяемым. Однако адвокаты Сангова будут настаивать на проведении повторной экспертизы. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Сейчас то, что прокурор читал, все время написано: „неустановленное лицо/время“. Как может неустановленное лицо пойти на какое-то дело? Он просто на меня наговаривает», — объявил о непризнании своей вины Захиршо Сангов. На этом этом, судебное заседание завершилось. Арсен Байрамбеков — главный свидетель обвинения, сегодня не смог принять участие в процессе. «Он занят на следственных действиях по другому уголовному делу», — объяснил судья Александр Ладин. «Все обвинение строится исключительно на показаниях Байрамбекова. Ни отпечатков пальцев, ни других доказательств в деле нет. Байрамбеков далеко зашел со своими религиозными убеждениями, которые привели к таким печальным последствиям. У него свое восприятие Бога, с извращениями какими-то. Поэтому, мы будем настаивать на проведении новой психиатрической экспертизы Байрамбекова. Начав совершать убийства, он почувствовал вкус крови и сам посчитал себя Богом», — заявил «URA.RU» адвокат Сангова Андрей Зарубин. Напомним, верхнепышминский суд признал Байрамбекова виновным в четырех религиозных убийствах. Его дело рассматривалось в особом порядке, поэтому в процессе не изучались доказательства. Согласно решению суда, Арсена приговорили к 13 годам и 2 месяцам наказания в колонии строгого режима. Арсен Байрамбеков в Верхнепышминском суде. Дмитрий Антоненков, URA.RU Про Байрамбекова известно, что он уроженец Дагестана. Служил в ППС Махачкалы. На родине стал чемпионом MMA. В конце 90-х он перебрался на Урал. А в нулевые получил первый срок за хранение оружия. Он довольно быстро освободился и выйдя на свободу увлекся оккультизмом. По его собственному признанию, он нашел учителя некоего культа в интернете. А последний познакомил Арсена с жрицей загадочного культа из Екатеринбурга. Вместе с женщиной Байрамбеков ездил по городу. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. В основном это были неблагополучные люди, которых под предлогом совместного распития алкоголя Арсен завлекал с собой и отвозил в лес. Дальше связав жертву скотчем он приносил несчастных на капище, где резал им горло. Трупы, он зарывал неподалеку. Два источника «URA.RU» утверждают, что впоследствии Байрамбеков выкапывал тела и совершал над ними религиозные церемонии, пытаясь превратить трупы в зомби. Однако следователи не подтверждают эту информацию. Именно жрица, проболтавшаяся в компании друзей, о том, что принимала участие в убийствах, вывела правоохранителей на Байрамбекова. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство. После того, как в 2015 году Арсена арестовали, он не стал отпираться и признался в четырех религиозных убийствах и двух заказных. Одним из них стал расстрел Тамракулова. Другое — он совершил еще в 2003 году, убив коммерсанта за 1500 долларов. Каждое из этих дел также выделены в отдельные производства и будут рассматриваться позже. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий