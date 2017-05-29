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29 мая 2017
20:00  29 мая 2017 0

«Он почувствовал вкус крови и посчитал себя Богом»

Как, начав с заказных убийств, экс-полицейский стал приносить екатеринбуржцев в жертву
Дмитрий Антоненков
© Служба новостей «URA.Ru»
Судебный процесс по делу о заказном убийстве на 4-ой овощебазе Екатеринбурга, сангов захершон
Сообщник экс-полицейского (на фото), выращивавшего армию зомби, заявил о своей невиновностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском областном суде стартовал судебный процесс по новому эпизоду резонансного дела экс-полицейского Арсена Байрамбекова, который приносил екатеринбуржцев в жертвы неким славянским богам. Правда, новый эпизод касается убийства не ритуального, а заказного. Но именно после него, как считают адвокаты, Байрамбеков «почувствовал вкус крови» и уверовал в кровожадных богов.

Судебный процесс по делу о заказном убийстве на 4-ой овощебазе Екатеринбурга, сангов захершон
На свободе у Сангова остается шесть несовершеннолетних детей.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняемый — крупный мужчина Захиршо Сангов выглядит в «аквариуме» зала облсуда растерянным. После старта судебного заседания, он первым делом обращается к судье: «Ваша честь, я нервничаю, потому что меня снимают телекамеры. Меня никогда раньше, нигде не афишировали. Меня будут показывать на всю Россию из-за того, что человек меня оговаривает».

Говоря «человек», Сангов имеет в виду Арсена Байрамбекова — экс-полицейского, совершавшего человеческие жертвоприношения на лесном алтаре в районе Ганиной Ямы, а потом пытавшегося превратить трупы в зомби. Именно Байрамбеков, после своего задержания, заключив сделку со следствием, рассказал следователям об убийстве Тамракулова — предпринимателя торговавшего на скандально известной овощебазе №4. Это убийство ему якобы заказал конкурент бизнесмена — нынешний обвиняемый Захиршо Сангов.

Из череды убийств, в которых признался Байрамбеков, дело о покушении на Тамракулова выделили в отдельное производство. При этом разбив деяния заказчика и исполнителя на два разных дела. То есть в нынешнем процессе Сангов находится на скамье обвиняемых в одиночестве, в качестве предполагаемого заказчика убийства. А Байрамбеков будет участвовать в заседании — свидетелем обвинения. Процесс по делу убийства коммерсанта экс-полицейским начнется после завершения суда над Захиршо.

Судебный процесс по делу о заказном убийстве на 4-ой овощебазе Екатеринбурга
Гособвинение по делу Сангова усилили сотрудником генпрокуратуры Якуповым.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как следует из обвинительного заключения, Сангов познакомился с Байрамбековым в октябре 2010 года. Он якобы сразу предложил ему совершить убийство конкурента, пообещав за это 500 тысяч рублей или участие в своем бизнесе — поставке овощей и фруктов. Арсен согласился, а оплату выбрал долей в бизнесе. Затем Байрамбеков нашел сообщника — некое «неустановленное лицо» (в обвинительном заключении вообще довольно часто употребляются расплывчатые формулировки). В свою очередь, «сообщник» привлек водителя с машиной, которого заговорщики не стали до конца посвящать в свои планы. Они несколько дней следили за Тамракуловым, чтобы узнать график его перемещений. Наконец утром 17 ноября дождавшись, когда бизнесмен выйдет из дома на улице 40-летия Октября, Байрамабеков выпустил ему в спину две пули. Тамракулов скончался на руках у медиков 23-й больницы. Помочь ему они не смогли.

Как следует из материалов обвинения, Сангов так и не расплатился с Тамракуловым. Лишь несколько лет спустя он якобы передал убийце 40 тысяч рублей, пообещав заплатить остальное позже.

Судебный процесс по делу о заказном убийстве на 4-ой овощебазе Екатеринбурга, полиция, зарубин андрей, сангов захершон
Комплексная психиатрическая экспертиза признала Байрамбекова вменяемым. Однако адвокаты Сангова будут настаивать на проведении повторной экспертизы.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сейчас то, что прокурор читал, все время написано: „неустановленное лицо/время“. Как может неустановленное лицо пойти на какое-то дело? Он просто на меня наговаривает», — объявил о непризнании своей вины Захиршо Сангов.

На этом этом, судебное заседание завершилось. Арсен Байрамбеков — главный свидетель обвинения, сегодня не смог принять участие в процессе. «Он занят на следственных действиях по другому уголовному делу», — объяснил судья Александр Ладин.

«Все обвинение строится исключительно на показаниях Байрамбекова. Ни отпечатков пальцев, ни других доказательств в деле нет. Байрамбеков далеко зашел со своими религиозными убеждениями, которые привели к таким печальным последствиям. У него свое восприятие Бога, с извращениями какими-то. Поэтому, мы будем настаивать на проведении новой психиатрической экспертизы Байрамбекова.

Начав совершать убийства, он почувствовал вкус крови и сам посчитал себя Богом», — заявил «URA.RU» адвокат Сангова Андрей Зарубин.

Напомним, верхнепышминский суд признал Байрамбекова виновным в четырех религиозных убийствах. Его дело рассматривалось в особом порядке, поэтому в процессе не изучались доказательства. Согласно решению суда, Арсена приговорили к 13 годам и 2 месяцам наказания в колонии строгого режима.

Арсен Байрамбеков в Верхнепышминском суде.
Дмитрий Антоненков, URA.RU

Про Байрамбекова известно, что он уроженец Дагестана. Служил в ППС Махачкалы. На родине стал чемпионом MMA. В конце 90-х он перебрался на Урал. А в нулевые получил первый срок за хранение оружия. Он довольно быстро освободился и выйдя на свободу увлекся оккультизмом. По его собственному признанию, он нашел учителя некоего культа в интернете. А последний познакомил Арсена с жрицей загадочного культа из Екатеринбурга. Вместе с женщиной Байрамбеков ездил по городу. Она указывала ему на прохожих, подходящих в качестве жертвы богам. В основном это были неблагополучные люди, которых под предлогом совместного распития алкоголя Арсен завлекал с собой и отвозил в лес. Дальше связав жертву скотчем он приносил несчастных на капище, где резал им горло. Трупы, он зарывал неподалеку.

Два источника «URA.RU» утверждают, что впоследствии Байрамбеков выкапывал тела и совершал над ними религиозные церемонии, пытаясь превратить трупы в зомби.

Однако следователи не подтверждают эту информацию.

Именно жрица, проболтавшаяся в компании друзей, о том, что принимала участие в убийствах, вывела правоохранителей на Байрамбекова. Уголовное дело в отношении женщины выделено в отдельное производство.

После того, как в 2015 году Арсена арестовали, он не стал отпираться и признался в четырех религиозных убийствах и двух заказных. Одним из них стал расстрел Тамракулова. Другое — он совершил еще в 2003 году, убив коммерсанта за 1500 долларов. Каждое из этих дел также выделены в отдельные производства и будут рассматриваться позже.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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