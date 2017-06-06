02:10 06 июня 2017 0

Поскольку для политического выживания губернатора в современной России в первую очередь нужны хорошие отношения с федеральной властью, неудивительно, что у кандидатов они лучше, чем с местной элитой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Аналитическая компания «Минченко консалтинг» изучила регионы, в которых 10 сентября пройдут выборы губернаторов, и подготовила доклад о главных рисках в этих субъектах, определила передовиков и аутсайдеров среди кандидатов — действующих глав регионов. Политологи выделили три главных тренда предстоящей кампании: снижение значимости статуса губернатора из-за арестов и замен «игроков» на политическом поле, повышенное внимание федералов к регионам из-за выборов президента в 2018 году и напрасная уверенность команд врио в «легкой» гонке.

В сентябре в 16 регионах изберут глав, на территории Большого Урала выборы пройдут в Свердловской области и Пермском крае. Аналитики отнесли врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к «ветеранам», а врио главы Пермского края Максима Решетникова — к «новичкам 2017 года». Кампании у двух кандидатов от партии власти будут, судя по всему, совершенно разными.

Эксперты посчитали, что Евгений Куйвашев эффективнее кандидатов из других регионов использовал ресурс «Единой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эксперты при анализе хода кампаний отметили, что «политическая выживаемость» Куйвашева, как и других назначенцев 2012 года, доработавших до окончания срока полномочий, связана с федеральной поддержкой. «В Свердловской области конфликт между городом и областью удалось погасить только при активном вмешательстве Администрации президента (АП), в настоящее время часть руководства города вошла в команду Куйвашева. Вопрос о том, прочным ли останется данный союз, остается открытым», — говорится в докладе.

При этом и отношения с федеральным центром, и публичное позиционирование «ветерана» Куйвашева эксперты оценили на четверку по 5-бальной шкале, а отношения с местными элитами — на тройку. Однако Куйвашева отметили как единственного из кандидатов, кто грамотно воспользовался площадкой праймериз «Единой России» для собственного продвижения с программой «Пятилетка развития».

Вероятно, снижение политической активности «Уралвагонзавода» эксперты связывают с отставкой его руководителя Олега Сиенко (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Евгений Минченко сказал в разговоре с URA.RU, что лично оценивает взаимодействие Куйвашева с элитам выше, чем это сделали опрошенные эксперты. По его словам, глава Свердловской области ранее занимался разрешением элитных конфликтов и в последнее время у него «очевидные успехи» — «элитные позиции» врио губернатора ощутимо укрепились. На это повлияли заключение «пакта» с руководителем администрации губернатора Владимиром Тунгусовым и снижение влияния «Уралвагонзавода» как потенциально сильного игрока после вхождения в состав «Ростеха». Также, по мнению Минченко, снизились возможности политического маневрирования для бизнесмена Виктора Вексельберга.

«Больше серьезных элитных игроков, которые могли бы поддерживать альтернативного кандидата или вести свою игру в ходе этой кампании, по большому счету, нет», — подытожил политолог. В Свердловской области наблюдается самая активная конкуренция кандидатов, считают эксперты.

В «Минченко Консалтинг» Максима Решетникова называют «новичком» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Судя по тому, как развивается сейчас переговорный процесс в элитах, велика вероятность того, что ни справоросс Александр Бурков, ни мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в выборах участвовать не будут. У последнего реально большая проблема прохождения муниципального фильтра», — пояснил Минченко, назвав шансы Ройзмана на регистрацию низкими.

В Свердловской области аналитики ожидают «административную, тихую кампанию» и «контроль над составом участников». В своей группе «ветеранов» Куйвашев по сумме баллов за кампанию уступает только «старожилу» Евгению Савченко, который возглавляет Белгородскую область с 1993 года.

Максим Решетников из Пермского края по сумме баллов лидирует в своей группе «новички 2017 года». Эксперты отнесли его к группе «молодых технократов», прошедших новую систему тестирования, предложенную командой первого замруководителя АП Сергея Кириенко.

По мнению аналитиков, Решетников аффилирован с группой мэра Москвы Сергея Собянина, но в то же время будет позиционироваться наряду с остальными новичками, пересекавшимися с Путиным во время его премьерства, «как фигуры, ориентированные лично на президента».

«Политическая карьера Максима Решетникова началась только сейчас и нехватка этого опыта заметна. На фоне своего предшественника Виктора Басаргина, он местный, он молодой, с точки зрения элитных раскладов. Я так понимаю, там идет переговорный процесс с группами Дмитрия Скриванова (депутат Госдумы, — прим. URA.RU) и Владимира Плотникова (депутата гордумы Перми). С точки зрения элитного расклада он постепенно настраивает ситуацию в свою пользу», — сказал Минченко.

Сохранение в команде Максима Решетникова большой доли старых кадров эксперты считают бомбой на будущее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Политолог отметил, что Решетников имеет не только поддержку федеральной группы, но группы экс-губернатора Олега Чиркунова — предшественника Басаргина. При этом Минченко отмечает, что Решетников не стремится пока поменять команду предыдущего губернатора. В докладе такую ситуацию у новичков описывают как отложенный конфликт. «В ряде регионов коалиции выглядят вынужденными, обозначают отложенный конфликт, который может стать полноценным уже после выборов, в условиях контроля местных бизнес-групп над корпусом муниципальных депутатов».

Эксперты оценили отношения врио главы Пермского края с федеральным центром по пятибалльной шкале на пятерку, отношения с местными элитами и публичное позиционирование — на четверки. Аналитики отнесли Пермский край к регионам с низкой конкурентностью из-за отсутствия сильных претендентов на губернаторское кресло, и считают маловероятным появление единого кандидата от оппозиции. Губернаторская кампания пройдет по референдумному типу, говорится в докладе.

При этом глава коммуникационного холдинга считает, что пока рано говорить о точной стратегии кампании в Перми: «Мы видим пока некое административное вхождение в суть дела, кампания по сути еще не началась». — сказал Минченко «URA.RU».

Аналитики, подводя итог губернаторским кампаниям новичков, называют время самым ценным ресурсом с учетом дефицита других ресурсов: ведь кампании в регионах начались в конце мая. Новичкам рекомендуют использовать его для формирования собственной предвыборной платформы или корректировки имиджа: «Мы наблюдаем «Сказку о потерянном времени»: губернаторы в электоральном плане продолжают жить по принципу Скарлетт О’Хара — «я подумаю об этом завтра».