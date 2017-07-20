Широкий жест Филипенко аукнулся экс-губернатору через 17 лет

12:10 20 июля 2017 4

Главный пиар-проект прежней администрации ХМАО лопнул накануне обещанных выплат Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Ликвидация Фонда поколений и обещанная новая выплата 5 тысяч рублей всем югорчанам, родившимся на территории округа после 1 января 1993 года и проживающим в регионе по сей день, стали самыми обсуждаемыми темами в автономном округе. Еще бы: хотя фонд и был создан давно, обещания его авторов были такими масштабными, что их помнят и спустя десятилетия. Правительство, получившее обязательства от предшественника, рассчитывало снизить напряженность, расширив список получателей выплаты. Счастливые югорчане появились, но и обиженные не исчезли.

Мария Михеева, мать 17-летнего подростка, рассказала агентству, что в 2000 году получила сертификат, «где было написано, что, когда сыну исполнится 18 лет, мы получим эту выплату». «Хорошо помню, как мы обрадовались, — говорит Михеева. — И следили за работой фонда, ждали выплат, планируя, что сын закончит школу, и мы эти деньги потратим на учебу — в университете или институте».

В своих расчетах семья ориентировалась на публичную информацию. На каждого ребенка в Фонде выделялась сумма, равная 20 МРОТ, которую потом житель ХМАО получал бы с процентами, благодаря работе Фонда (если верить сайту организации, ежегодно начислялось от 8 до 20%).

По разным оценкам, молодые югорчане могли претендовать на суммы от нескольких сотен тысяч рублей до двух миллионов.

В фонде «URA.RU» напомнили, что при его создании планировалось, что для осуществления именных целевых выплат в него ежегодно будет инвестироваться до 15% налога на добычу полезных ископаемых, который остается в регионе. «Исходя из МРОТ по состоянию на 2000 год, должна была выйти неплохая сумма. Плюс проценты, которые они крутили за все эти 18 лет. Бюджет же выделялся», — описывает свои расчеты Мария Михеева.

В ответе фонда на запрос редакции сообщается, что проект был изначально недофинансирован:

«По факту направлялось менее половины ожидаемой суммы — в среднем 7% в год. После 2008 года прекратились и эти неполные вливания: НДПИ был полностью переведен в федеральный бюджет, новых источников доходов для фонда правительство не создало».

За период 2002—2008 гг. на увеличение уставного капитала Фонда было выделено еще 9,4 млрд рублей в виде денежных средств, акций и долей компаний, прочего имущества. Кроме того, без изменения величины уставного капитала в хозяйственное ведение фонда в 2004 году были переданы активы в размере 1 млрд руб.

Из внесенных сумм почти половина была потрачена на непрофильные активы — стройки объектов соцкультбыта. В департаменте общественных и внешних связей автономного округа сообщили, что проверка, проведенная в фонде аудиторской компанией Ernst & Young в 2010 году по инициативе правительства, которое возглавила Наталья Комарова, выявила, что менеджмент Фонда поколений тратил огромные суммы денег на собственные зарплаты, вкладывал бюджетные средства в проекты с высокими рисками, часть средств тратилась на сомнительные операции, должным образом не велась бухгалтерская документация. Уже на 1 января 2009 года сумма задолженности дочерних предприятий Фонду составляла почти 4 млрд рублей, причем по этим долгам дочерние предприятия не способны были платить проценты. Эту оценку подтверждал депутат Госдумы Павел Завальный.

В 2010 год Фонд поколений вошел с финансовой «дырой» — общая сумма долгов перед контрагентами составляла 1,6 млрд рублей. За 2009 и 2010 год Фонду давались отрицательные аудиторские заключения.

Мария Михеева выступила одним из инициаторов сбора подписей возмущенных югорчан в Сургуте. Обращение уже отправлено президенту России Владимиру Путину, в Генпрокуратуру России, Следственный комитет. «Собирали как личные подписи — много желающих было, сотни человек, так и на сайтах в Интернете, — рассказала Михеева. — Разумеется, выплата в 5 тыс. рублей — это тоже помощь. Но все эти 17 лет где деньги крутились? Куда их чиновники дели? У меня ребенок даже на учете стоял, как часто болеющий. Мы детей своих морозили здесь, не могли в садиках места получить, и все ради чего? Вот этих 5 тысяч? Это просто подачку кинули. Конечно. Мы вообще питерские. Давно уехали бы из этого климата, но решили подождать. И вот дождались».

В правительстве приняли решение после ликвидации Фонда поколений — полмиллиона югорских семей получат по 5 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Об обманутых ожиданиях говорит и 17-летний Клим Михеев. «Знал, что когда окончу школу — получу какие-то деньги. Обещали вроде неплохие, но сколько точно — не знаю, — рассказал молодой югорчанин. — Потратил бы на учебу в институте. Но сейчас это отменили — что теперь говорить? Было очень неприятное чувство, как будто обманули». 16-летняя Кристина Вишнева оценивает произошедшее, как бессовестное решение: «Я родилась в 2000-м, но совершенно не рассчитывала на эти деньги, так как наши власти предсказуемы».

Из ответа фонда следует, что расчеты, основанные на обещаниях прежнего правительства Югры, неверны: «За основу брался МРОТ для расчета социальных выплат. Не нужно путать его с минимальным размером оплаты труда. МРОТ, который используется при начислении социальных выплат, к которым по закону относятся и выплаты Фонда поколений, не менялся с 2001 года и по федеральному закону составляет 100 рублей. То есть заложенный в закон расчет производился следующим образом: 20 * 100 руб. * на ежегодную ставку капитализации. Эта ставка ежегодно устанавливалась наблюдательным советом фонда и была близка к уровню инфляции. Например, в 2006 году она составляла 9%, в 2010 — 10,1%, в 2016 — 10,58%.

При такой базе те, кто родился в 2001 году, получили бы с учетом всей капитализации в 2019-м выплату в размере 14 с небольшим тысяч рублей.

Для всех остальных, родившихся позднее, размер выплаты был бы скромнее».

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что сейчас власти ведут активную работу по разъяснению принятых решений: pr-кампания начала «нулевых» за эти годы обросла множеством легенд и толкований, которые сейчас трансформируют и официальные сообщения. Часто опрашиваемые «URA.RU» югорчане говорили о том, что считают анонсированную выплату не заменой, а доплатой к обещанным платежам Фонда поколений.

При этом решение о расширении группы получателей помощи страхует власти от роста негативных настроений. «Мы считаем, что это решение губернатора справедливо. Моя дочь, рожденная в 1993 году, не хуже ребенка, рожденного в 2000 году. Мы все гордимся, что живем в России, что наши дети родились в современной Югре», — отмечает мама шести детей из Нижневартовска Наталья Яновская.

Максим Игнатенко (1995 года рождения), студент Сургутского государственного университета по специальности «Психология служебной деятельности», положительно оценивает решение о выплате: «Ну не может быть так просто, что тебе раз и 5 тысяч с неба упали за то, что ты просто родился в определенный период».

«Я считаю, что это справедливое решение, — сказала мама двух дочерей из Нижневартовска Тамара Юсупова. — Моя младшая дочь Эльвира родилась в конце 1999 года, но чем она хуже ее одноклассников, которых угораздило родиться в 2000-м и которые попадали в число получателей выплат Фонда поколений? Она только что окончила школу, думаю, выплата станет ей небольшой поддержкой в начале нового учебного года».