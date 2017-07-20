{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
12:10  20 июля 2017 4

Широкий жест Филипенко аукнулся экс-губернатору через 17 лет

Возмущению югорчан нет предела: «Где все эти годы крутились наши деньги?»
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Александр Филипенко и Юрий Неелов. Тюмень , филипенко александр
Главный пиар-проект прежней администрации ХМАО лопнул накануне обещанных выплатФото: Лариса Рычкова © URA.RU

Ликвидация Фонда поколений и обещанная новая выплата 5 тысяч рублей всем югорчанам, родившимся на территории округа после 1 января 1993 года и проживающим в регионе по сей день, стали самыми обсуждаемыми темами в автономном округе. Еще бы: хотя фонд и был создан давно, обещания его авторов были такими масштабными, что их помнят и спустя десятилетия. Правительство, получившее обязательства от предшественника, рассчитывало снизить напряженность, расширив список получателей выплаты. Счастливые югорчане появились, но и обиженные не исчезли.

Мария Михеева, мать 17-летнего подростка, рассказала агентству, что в 2000 году получила сертификат, «где было написано, что, когда сыну исполнится 18 лет, мы получим эту выплату». «Хорошо помню, как мы обрадовались, — говорит Михеева. — И следили за работой фонда, ждали выплат, планируя, что сын закончит школу, и мы эти деньги потратим на учебу — в университете или институте».

В своих расчетах семья ориентировалась на публичную информацию. На каждого ребенка в Фонде выделялась сумма, равная 20 МРОТ, которую потом житель ХМАО получал бы с процентами, благодаря работе Фонда (если верить сайту организации, ежегодно начислялось от 8 до 20%).

По разным оценкам, молодые югорчане могли претендовать на суммы от нескольких сотен тысяч рублей до двух миллионов.

В фонде «URA.RU» напомнили, что при его создании планировалось, что для осуществления именных целевых выплат в него ежегодно будет инвестироваться до 15% налога на добычу полезных ископаемых, который остается в регионе. «Исходя из МРОТ по состоянию на 2000 год, должна была выйти неплохая сумма. Плюс проценты, которые они крутили за все эти 18 лет. Бюджет же выделялся», — описывает свои расчеты Мария Михеева.

В ответе фонда на запрос редакции сообщается, что проект был изначально недофинансирован:

«По факту направлялось менее половины ожидаемой суммы — в среднем 7% в год. После 2008 года прекратились и эти неполные вливания: НДПИ был полностью переведен в федеральный бюджет, новых источников доходов для фонда правительство не создало».

Статья по теме
«Из ХМАО по мутной схеме выводятся безумные деньги»

За период 2002—2008 гг. на увеличение уставного капитала Фонда было выделено еще 9,4 млрд рублей в виде денежных средств, акций и долей компаний, прочего имущества. Кроме того, без изменения величины уставного капитала в хозяйственное ведение фонда в 2004 году были переданы активы в размере 1 млрд руб.

Из внесенных сумм почти половина была потрачена на непрофильные активы — стройки объектов соцкультбыта. В департаменте общественных и внешних связей автономного округа сообщили, что проверка, проведенная в фонде аудиторской компанией Ernst & Young в 2010 году по инициативе правительства, которое возглавила Наталья Комарова, выявила, что менеджмент Фонда поколений тратил огромные суммы денег на собственные зарплаты, вкладывал бюджетные средства в проекты с высокими рисками, часть средств тратилась на сомнительные операции, должным образом не велась бухгалтерская документация. Уже на 1 января 2009 года сумма задолженности дочерних предприятий Фонду составляла почти 4 млрд рублей, причем по этим долгам дочерние предприятия не способны были платить проценты. Эту оценку подтверждал депутат Госдумы Павел Завальный.

В 2010 год Фонд поколений вошел с финансовой «дырой» — общая сумма долгов перед контрагентами составляла 1,6 млрд рублей. За 2009 и 2010 год Фонду давались отрицательные аудиторские заключения.

Мария Михеева выступила одним из инициаторов сбора подписей возмущенных югорчан в Сургуте. Обращение уже отправлено президенту России Владимиру Путину, в Генпрокуратуру России, Следственный комитет. «Собирали как личные подписи — много желающих было, сотни человек, так и на сайтах в Интернете, — рассказала Михеева. — Разумеется, выплата в 5 тыс. рублей — это тоже помощь. Но все эти 17 лет где деньги крутились? Куда их чиновники дели? У меня ребенок даже на учете стоял, как часто болеющий. Мы детей своих морозили здесь, не могли в садиках места получить, и все ради чего? Вот этих 5 тысяч? Это просто подачку кинули. Конечно. Мы вообще питерские. Давно уехали бы из этого климата, но решили подождать. И вот дождались».

Правительство и Дума ХМАО. Здание и таблички. Ханты-Мансийск., табличка, правительство ХМАО
В правительстве приняли решение после ликвидации Фонда поколений — полмиллиона югорских семей получат по 5 тысяч рублей
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Об обманутых ожиданиях говорит и 17-летний Клим Михеев. «Знал, что когда окончу школу — получу какие-то деньги. Обещали вроде неплохие, но сколько точно — не знаю, — рассказал молодой югорчанин. — Потратил бы на учебу в институте. Но сейчас это отменили — что теперь говорить? Было очень неприятное чувство, как будто обманули». 16-летняя Кристина Вишнева оценивает произошедшее, как бессовестное решение: «Я родилась в 2000-м, но совершенно не рассчитывала на эти деньги, так как наши власти предсказуемы».

Из ответа фонда следует, что расчеты, основанные на обещаниях прежнего правительства Югры, неверны: «За основу брался МРОТ для расчета социальных выплат. Не нужно путать его с минимальным размером оплаты труда. МРОТ, который используется при начислении социальных выплат, к которым по закону относятся и выплаты Фонда поколений, не менялся с 2001 года и по федеральному закону составляет 100 рублей. То есть заложенный в закон расчет производился следующим образом: 20 * 100 руб. * на ежегодную ставку капитализации. Эта ставка ежегодно устанавливалась наблюдательным советом фонда и была близка к уровню инфляции. Например, в 2006 году она составляла 9%, в 2010 — 10,1%, в 2016 — 10,58%.

При такой базе те, кто родился в 2001 году, получили бы с учетом всей капитализации в 2019-м выплату в размере 14 с небольшим тысяч рублей.

Для всех остальных, родившихся позднее, размер выплаты был бы скромнее».

Новость по теме
Заменить мечту югорчан на 5 тысяч рублей предложила лично Комарова

В пресс-службе правительства агентству сообщили, что сейчас власти ведут активную работу по разъяснению принятых решений: pr-кампания начала «нулевых» за эти годы обросла множеством легенд и толкований, которые сейчас трансформируют и официальные сообщения. Часто опрашиваемые «URA.RU» югорчане говорили о том, что считают анонсированную выплату не заменой, а доплатой к обещанным платежам Фонда поколений.

При этом решение о расширении группы получателей помощи страхует власти от роста негативных настроений. «Мы считаем, что это решение губернатора справедливо. Моя дочь, рожденная в 1993 году, не хуже ребенка, рожденного в 2000 году. Мы все гордимся, что живем в России, что наши дети родились в современной Югре», — отмечает мама шести детей из Нижневартовска Наталья Яновская.

Максим Игнатенко (1995 года рождения), студент Сургутского государственного университета по специальности «Психология служебной деятельности», положительно оценивает решение о выплате: «Ну не может быть так просто, что тебе раз и 5 тысяч с неба упали за то, что ты просто родился в определенный период».

«Я считаю, что это справедливое решение, — сказала мама двух дочерей из Нижневартовска Тамара Юсупова. — Моя младшая дочь Эльвира родилась в конце 1999 года, но чем она хуже ее одноклассников, которых угораздило родиться в 2000-м и которые попадали в число получателей выплат Фонда поколений? Она только что окончила школу, думаю, выплата станет ей небольшой поддержкой в начале нового учебного года».

{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров