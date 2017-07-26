Почему больница в Нижневартовске останется долгостроем

12:25 26 июля 2017 0

Недостроенная клиника в Нижневартовске - молчаливый памятник дружбе между регионами тюменской "матрешки" Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Управление капитального строительства Тюменской области, которое выступает официальным застройщиком многопрофильной клиники на 1100 коек в Нижневартовске, разыграло тендер на консервацию объекта. Это означает, что строение необходимо защитить от воздействия факторов среды, и корпуса, на возведение которых уже понадобилось шесть лет, предстоит подготовить к еще более длительному простою. Единственным участников и победителем торгов стало ООО «Версо-Монолит» — основной подрядчик властей Югры, который ранее выиграл контракты на строительство этой же клиники.

Как следует из документов закупки «консервацией объекта капитального строительства является временное приостановление строительства и приведение объекта и территории, использованной для строительства, в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объекта для населения и окружающей среды». При этом отмечается, что расчетное время простоя — не менее 18 месяцев.

Речь идет о «заморозке» I очереди больницы. Это блоки А, Б, Д, Е, главный корпус, гараж, цех по утилизации медицинских отходов. Стоимость — около 4 млрд рублей. Ее оплатит межрегиональная программа «Сотрудничество». Согласно документам, ни один из указанных объектов по состоянию на 2017 год не достроен. При этом, «Версо-Монолит», не закрыв первые объемы, получил контракт на строительство II очереди клиники. Это еще свыше 2,3 млрд рублей.

«URA.RU» удалось выйти на источник в строительной отрасли региона, который утверждает, что лично принимал участие в обсуждении амбициозной стройки еще в 2011 году. По его словам,

проект больницы изначально был нежизнеспособен. Причина — цена квадратного метра, который оказался ниже фактической себестоимости.

История клиники богата труднообъяснимыми эпизодами: на объекте сотнями миллионов исчезают бюджетные деньги, тендеры выигрывает один и тот же подрядчик. Реакции силовиков — нет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Например, цена квадратного метра чистовой отделки с учетом медоборудования составляла где-то чуть больше 30 тыс. рублей, тогда как в жилых новостройках в черновой — 55-60 тыс. рублей», — комментирует собеседник агентства.

Первым подрядчиком, получившим с помощью демпинга контракт и авансирование, оказалась фирма из Москвы ООО «Строй-Престиж». В Нижневартовск застройщик отправил лишь двоих своих представителей — гендиректора и бухгалтера, и за два года успел только забить сваи. В последующем, компания исчезла вместе с полученным авансом в размере 650 млн рублей. Никто из чиновников и силовых структур не попытался привлечь москвичей к ответственности.

Вторым на заведомо невыполнимые условия согласился зарегистрированный в Ханты-Мансийске «Версо-Монолит». Фирма получила многомиллиарный господряд, снова являясь единственным реальным поставщиком услуг. Инсайдер утверждает, что строители пошли на сделку при условии, что в последующем параметры контракта будут пересмотрены, и цена «квадрата» вырастет.

В 2014 году стройку с предвыборным визитов посетил Владимир Якушев. Лидер «матрешки» готовился стать полноценным главой Тюменской области, и на примере строящейся клиники политтехнологи объясняли электорату плюсы межрегионального сотрудничества. К тому времени «Версо-Монолит» установил башенный кран, возвел каркас, и объект действительно стал напоминать строительную площадку. Однако, уже в 2015 году работы были свернуты. Блоки I очереди остались стоять незавершенными — компания построила лишь то, на что хватило прописанных в контракте денег.

Источник «URA.RU» считает, что фактическая консервация I очереди клиники была проведена еще в 2015 году. Разыгранный областным УКСом тендер, по версии собеседника, является оплатой уже оказанных услуг задним числом.

Власти Югры искали повод пересмотреть стоимость основных работ. Таковым стала история про якобы устаревшую проектную документацию к объекту. Согласно ей, изменения необходимо было внести еще весной 2011 года, чтобы бумаги соответствовали современным требованиями к медицинским учреждениям. Конкурс на разработку нового проекта чиновники провели в конце лета 2012 года, однако фирма-победитель из Тюмени «Анфилада» не справилась со взятыми на себя обязательствами.

Историю про проблемы с документацией в качестве объяснения затянувшемуся строительству лично транслировали общественности губернатор Наталья Комарова и ее заместитель, курирующий профильные вопросы, Дмитрий Шаповал.

Куратором строительства клиники является Дмитрий Шаповал. Он как обычно недоступен для общения с прессой Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Тендер на корректировку документации власти разместили только в 2017 году. Его цена составила более 32 млн рублей. Победителем стала фирма из Сургута «Проектцентр». Собеседник агентства предполагает, что более чем пятилетняя задержка обусловлена переговорами, в ходе которых власти Югры пытались согласовать с Тюменью вопрос о выделении дополнительного финансирования для подрядчика.

Как сообщил в разговоре с агентством генеральный директор фирмы «Версо-Монолит» Дильгам Мамедов, консервация является необходимым элементом строительных работ, и она не помешает строительству II очереди больницы. «По I очереди должна появиться новая проектная документация. Мы ждем, что она появится ближе к концу года, потом заявимся на конкурс», — комментирует собеседник.

На вопрос о том, действительно ли возглавляемая им компания согласилась построить больницу по цене квадратного метра ниже себестоимости, чем сознательно взяла на себя в 2013 году невыполнимые обязательства, господин Мамедов ответил уклончиво: «Проектом я не занимался. Мы — генподрядчики. Прошло семь лет, многое изменилось».

В департаменте здравоохранения Югры, который будет эксплуатантом новой больницы, придерживают аналогичной версии. «Строители находятся в таких рамках, что если есть долгострой, то его нужно консервировать», — говорит первый заместитель директора ведомства Владислав Нигматуллин.

Связаться с руководителем управления капитального строительства Тюменской области Александром Старцевым на момент подготовки материала не удалось. В приемной корреспонденту «URA.RU» сообщили, что чиновник отсутствует на рабочем месте. Куратор строительного блока правительства Югры Дмитрий Шаповал, а также официальный представитель «Белого дома» в Ханты-Мансийске Елена Шумакова не отреагировали на попытки журналистов связаться с ними.

За период существования долгостроя срок его гипотетической сдачи в эксплуатацию менялся несколько раз. Крайняя дата, актуальная на сегодняшний день — декабрь 2019 года.