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Главные новости Ямала
21:12  26 июля 2017 0

Вексельберг и Дерипаска схлестнутся в битве за Ямал

Победителю власти региона готовы отдать миллиарды
Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
Инвестора аэропорта Нового Уренгоя назовут только в 2018 годуФото: сайт аэропорта Нового Уренгоя

Власти Ямала с 25 июля 2017 года принимают заявки от желающих инвестировать в аэропорт Нового Уренгоя. Документы можно подать до 5 сентября. Победитель конкурса, с которым будет заключено концессионное соглашение, будет назван 19 января 2018 года. Об этом говорится в официальной документации, опубликованной на сайте торгов. Там же есть и другие интересные параметры будущего сотрудничества.

Предельный объем инвестиций партнера, согласно документам, — 5,3 млрд рублей. Это сумма вложений в ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала на первом этапе реконструкции.

При этом бюджет Ямала готов компенсировать часть затрат инвестора.

На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
Власти Ямала заложили в соглашение 3,3 млрд рублей — компенсация затрат для инвестора на реконструкцию аэропорта
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сейчас в конкурсной документации указана сумма в 3,3 млрд рублей. Как поясняет собеседник в департаменте экономики автономного округа, она может быть уменьшена в рамках конкурса в зависимости от предложений участников. Тот участник, который попросит наименьшую компенсацию, получит больше баллов и, соответственно, больше шансов получить аэропорт в управление. Ямал вкладывается в реконструкцию наравне с инвестором в связи с необходимостью обновлять взлетно-посадочную полосу — для частной компании это неинтересно и невыгодно, поясняет чиновник. Аэропорт Нового Уренгоя (ОАО «Новоуренгойский объединенный авиаотряд») принадлежит автономному округу на сто процентов. Власти уверяют, что и в случае привлечения частного девелопера он останется государственным. Аэровокзал лишь будет передан в управление частнику на 30 лет.

Для сравнения, в Рощино (аэропорт Тюмени) Ямал по программе «Сотрудничество» вложил два млрд рублей.

Игроки рынка управления аэропортами крайне неопределенно высказываются об участии в конкурсе на ремонт аэровокзала Нового Уренгоя. Как сообщили «URA.RU» в компании «Аэропорты регионов» (контролируется «Реновой»), им интересен этот проект. Но будут ли они участвовать — там не прокомментировали.

В самом аэропорту участие компании Виктора Вексельберга не исключают.

В холдинг «Аэропорты регионов», напомним, входят Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), «Международный аэропорт Нижний Новгород» и аэропорт Ростова-на-Дону.

В компании «Новапорт» отказались давать комментарии относительно концессии на Ямале, не объяснив причину. В случае, если эта компания все-таки примет участие в конкурсе, ей придется развивать два относительно близких авиаузла, которые, по сути, конкурируют друг с другом. Напомним, ранее стало известно, что холдинг Романа Троценко готов финансировать модернизацию аэропорта Сургута.

Еще один профессиональный игрок на рынке — компания «Базэл» Олега Дерипаски — заявил, что рассматривает вариант участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения в Новом Уренгое. «Компания знакома с аэропортом и его особенностями», — сказал представитель структуры в беседе с «URA.RU».

Международный статус аэропорт Нового Уренгоя получит, если привлечет около 1,5 млн пассажиров. Чиновники уверяют, что цифра обоснована, но на самом предприятии в нее не верят
фото — официальный сайт аэропорта Нового Уренгоя

До сих пор неясно, станет ли аэропорт международным. Решение этого вопроса отложено на неопределенное время. Согласно условиям концессионного соглашения, на первом этапе реконструкции такого статуса у объекта точно не будет. Но если пассажиропоток превысит 1,4 млн человек, то из Нового Уренгоя запустят зарубежные рейсы. Собеседник в департаменте экономики Ямала уверяет, что цифра реальна: она сформирована с учетом мнения аналитиков отрасли и моделирования развития авиаперевозок. По статистике региональной администрации, в 2016 году услугами аэропорта воспользовались 897 тыс. пассажиров.

В самом аэропорту полагают, что такого роста числа клиентов не случится, там придерживаются пессимистичных прогнозов. «Чтобы увеличить пассажиропоток, пассажиров нужно откуда-то взять. В правительстве, рассчитывая планы по увеличению этого показателя, предлагали рассматривать перспективы новых месторождений Ямала. По логике: чем больше их будет осваиваться, тем больше потребуется перелетов. Однако не факт, что компании ТЭК будут летать через Новый Уренгой. „Роснефть“, например, предпочитает вообще летать через Игарку — Красноярский край», — говорит собеседник.

Для пассажиров заключение концессионного соглашения означает, что в аэропорту Нового Уренгоя появятся стоянка, магазины и кафе. Пока что у авиаузла нет даже официального аэровокзала. Только зал прибытия и отправления и непрезентабельный зал официальных делегаций для вип-пассажиров. Каким станет терминал после модернизации — неясно. Проект разработает инвестор. При этом все предыдущие усилия по разработке дизайна и проекта аэропорта (сначала его хотели сделать в виде логотипа «Газпрома», потом в виде облака) оказались напрасны. Хоть власти Ямала и заключали договор на 100 млн с компанией УК «Группа 100», проект разработан так и не был. По какой причине — неясно. Контракт с проектировщиками разорван, заключил собеседник в правительстве Ямала.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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