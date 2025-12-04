В Челябинске предлагают пригласить на праздник Дед Мороза-рокера

Жителям Челябинска предлагают пригласить на дом Дед Мороза-рокера, который ворвется на новогодний праздник с гитарой и создаст атмосферу драйва. Об этом говорится в объявлении.

«Приглашайте крутого Дед Мороза-рокера. Он устроит веселье для детей и взрослых. Создаст рок-шоу с зажигательными рифами и танцами в стиле рок-н-ролл», — сообщается на сайте «Авито».

Ранее в Челябинске цены на новогодние поздравления от Деда Мороза на дом выросли за год в 2,2 раза. Если в прошлом году экспресс-визит главного новогоднего героя можно было заказать в среднем за 1600 рублей, то в 2025-м — уже за 3600 рублей.