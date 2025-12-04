Логотип РИА URA.RU
Невероятное природное явление запечатлели уральцы. Фото

В небе над Ирбитом заметили северное сияние
05 декабря 2025 в 02:10
Полярное сияние появилось после магнитной бури (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прошедшая магнитная буря, накрывшая Свердловскую область в начале декабря, принесла в регион северное сияние. Яркие цвета раскрасили небо над Ирбитом. Фотографиями завораживающего явления делятся очевидцы.

«Кадр из Ирбитского района Свердловской области, 57-я широта. Дуга полярного сияния находится очень высоко над горизонтом», — сообщили подписчики группы «STARVISOR — Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «STARVISOR | Патруль ночного неба» в соцсети «ВКонтакте»

