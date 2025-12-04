Обслуживание улиц ведется в круглосуточном режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) госкомпания «Северавтодор» с 1 декабря приступила к обслуживанию большей части улиц и тротуаров в городе. Контракт продлится до 15 апреля 2026 года.

Компания будет обслуживать дороги Нижневартовска до 15 апреля 2026 года Фото: telegram-канал Стройкомплекса Югры





«Надежный подрядчик, как и в прошлом сезоне, вновь будет отвечать за зимнее содержание улиц города. По итогам конкурса, именно АО „ГК „Северавтодор“ обеспечит чистоту и безопасность примерно половины дорожной сети Нижневартовска в самый сложный период — с 1 декабря 2025 по 15 апреля 2026 года“, — сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Югры.