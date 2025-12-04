Логотип РИА URA.RU
«Северавтодор» вернулся к расчистке от снега улиц и тротуаров в Нижневартовске. Карта

05 декабря 2025 в 03:17
Обслуживание улиц ведется в круглосуточном режиме

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) госкомпания «Северавтодор» с 1 декабря приступила к обслуживанию большей части улиц и тротуаров в городе. Контракт продлится до 15 апреля 2026 года.

Компания будет обслуживать дороги Нижневартовска до 15 апреля 2026 года

Фото: telegram-канал Стройкомплекса Югры


«Надежный подрядчик, как и в прошлом сезоне, вновь будет отвечать за зимнее содержание улиц города. По итогам конкурса, именно АО „ГК „Северавтодор“ обеспечит чистоту и безопасность примерно половины дорожной сети Нижневартовска в самый сложный период — с 1 декабря 2025 по 15 апреля 2026 года“, — сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Югры.

Дорожная компания берет на себя круглосуточное обслуживание более 63 километров улично-дорожной сети города и более 80 километров тротуаров. В перечень работ войдет: очистка дорог и тротуаров от снега, обработка проезжей части дорог и тротуаров противогололедными материалами, очистка остановочных площадок и павильонов общественного транспорта, сбор и вывоз снега.

