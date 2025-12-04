Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Курганец похвастался богатым уловом рыбы на озере Иткуль. Фото

05 декабря 2025 в 04:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Хорошо клевало на озере Иткуль в Курганской области

Хорошо клевало на озере Иткуль в Курганской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский рыбак похвастался отличным клевом на озере Иткуль в Каргапольском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Наловил кучу рыбы на озере Иткуль. Среди крупной попадается много мелочи», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на озере Иткуль

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Ранее рыбаки делились богатым уловом окуней на реке Тобол в Белозерском округе рядом с Курганом. Тогда курганец рассказывал, что рыба попадалась крупная, а до этого они ловили больших щук в излучинах реки возле деревни Речкино.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал