Хорошо клевало на озере Иткуль в Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский рыбак похвастался отличным клевом на озере Иткуль в Каргапольском округе. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Наловил кучу рыбы на озере Иткуль. Среди крупной попадается много мелочи», — сообщается в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте».

Улов на озере Иткуль Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК