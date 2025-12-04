В ямальском селе обновленная библиотека стала новой точкой притяжения
Теперь в бибилотеке можно проводить мастер-классы и мероприятия
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Питляр (ЯНАО) местная библиотека открыла свои двери после обновления. Как сообщили власти Шурышкарского района в соцсети, теперь здесь можно проводить мастер-классы, появилась детская комната и можно проводить мероприятия.
«Питлярская сельская библиотека готова принимать посетителей после обновления. Новое пространство стало комфортнее и заметно преобразилось: теперь здесь оборудованы зоны для чтения, появилось место для встреч и мероприятий. В библиотеке появилась детская комната с играми и литературой, просторный читальный зал для самостоятельной работы и учебы, а также для проведения мастер-классов», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
В библиотеке также установлены новые стеллажи и появился зал военно-патриотической тематики. Власти района считают, что пространство станет новой точкой притяжения для селян.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!