В ямальском селе обновленная библиотека стала новой точкой притяжения

05 декабря 2025 в 02:56
Теперь в бибилотеке можно проводить мастер-классы и мероприятия

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Питляр (ЯНАО) местная библиотека открыла свои двери после обновления. Как сообщили власти Шурышкарского района в соцсети, теперь здесь можно проводить мастер-классы, появилась детская комната и можно проводить мероприятия.

«Питлярская сельская библиотека готова принимать посетителей после обновления. Новое пространство стало комфортнее и заметно преобразилось: теперь здесь оборудованы зоны для чтения, появилось место для встреч и мероприятий. В библиотеке появилась детская комната с играми и литературой, просторный читальный зал для самостоятельной работы и учебы, а также для проведения мастер-классов», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

В библиотеке также установлены новые стеллажи и появился зал военно-патриотической тематики. Власти района считают, что пространство станет новой точкой притяжения для селян.

