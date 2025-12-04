Логотип РИА URA.RU
Екатеринбурженка поборется за титул лучшей писательницы

Жительница Екатеринбурга вошла в топ авторов премии «Электронная буква»
05 декабря 2025 в 03:54
Финал конкурса пройдет в марте 2026 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбурженка Лина Коваль вошла в шорт-лист лучших авторов 2025 года в рамках премии «Электронная буква — 2025». Она выпустила произведение «За деньги». Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Литрес».

«Премия „Электронная буква“ ставит перед собой задачу поддерживать digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе», — заявили в пресс-службе компании. В этом году почти три тысячи авторов со всего мира подали заявку на участие в премии.

В декабре 2025 года были объявлены шорт-листы во всех возможных номинациях: лучший автор, автор «дебют года», лучший чтец, чтец «дебют года».  Итоги премии пройдут в марет 2026 года. 

