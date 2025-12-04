Екатеринбурженка поборется за титул лучшей писательницы

Екатеринбурженка Лина Коваль вошла в шорт-лист лучших авторов 2025 года в рамках премии «Электронная буква — 2025». Она выпустила произведение «За деньги». Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе «Литрес».

«Премия „Электронная буква“ ставит перед собой задачу поддерживать digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе», — заявили в пресс-службе компании. В этом году почти три тысячи авторов со всего мира подали заявку на участие в премии.