В честь героя СВО предлагается назвать улицу в Березняковском микрорайоне Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени одну из безымянных улиц в Березняковском микрорайоне могут назвать в честь бойца Жаната Алиева, погибшего в зоне СВО. Как сообщили власти города в соцсети, соответствующее предложение поступило от общественной организаций «Ветераны пограничники Тюменской области».

«Комиссией будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу территории планировочного района № 1 „Березняковский“ имени Алимова Жаната Шиявфовича. С этим предложением выступила общественная организация „Ветераны пограничники Тюменской области“» — сообщается в telegram-канале мэрии.