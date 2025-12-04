Власти Тюмени получили предложение назвать одну из улиц в честь героя СВО. Карта
В честь героя СВО предлагается назвать улицу в Березняковском микрорайоне
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени одну из безымянных улиц в Березняковском микрорайоне могут назвать в честь бойца Жаната Алиева, погибшего в зоне СВО. Как сообщили власти города в соцсети, соответствующее предложение поступило от общественной организаций «Ветераны пограничники Тюменской области».
«Комиссией будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу территории планировочного района № 1 „Березняковский“ имени Алимова Жаната Шиявфовича. С этим предложением выступила общественная организация „Ветераны пограничники Тюменской области“» — сообщается в telegram-канале мэрии.
Улицу предлагают назвать — улица Жаната Алиева. В настоящее время на сайте администрации проводится опрос. Он продлится еще шесть дней.
