На Пермском тракте полностью остановлено движение из-за ДТП

Пермский тракт пришлось перекрыть из-за случившийся аварии. Сейчас с места ДТП убирают машины, поэтому движение полностью ограничили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о ситуации на любом из участков трассы можно по телефону «8-800-200-63-06».