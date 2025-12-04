На Пермском тракте полностью остановлено движение из-за ДТП
05 декабря 2025 в 03:36
Дорогу перекрыли из-за уборки машин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пермский тракт пришлось перекрыть из-за случившийся аварии. Сейчас с места ДТП убирают машины, поэтому движение полностью ограничили. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«На автодороге Р-242 км 211 производится эвакуация ТС после ДТП! Движение полностью перекрыто!» — заявили дорожники.
Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги и заранее спланировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о ситуации на любом из участков трассы можно по телефону «8-800-200-63-06».
Подписаться
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал