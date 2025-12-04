Население Челябинска растет быстрее, чем планировалось в стратегии развития

В Челябинске растет население Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году численность постоянного населения в городе достигнет 1 млн 170 тысяч человек. Об этом говорится в документе. Однако в настоящее время количество жителей уже превысило 1 млн 176 тысяч человек.

«Население Челябинска на 1 января 2025 года — 1 176 770 человек», — указано на сайте городского комитета финансов со ссылкой на данные статистики. Согласно стратегии этот показатель планировалось достигнуть только в 2026 году.