Население Челябинска растет быстрее, чем планировалось в стратегии развития
В Челябинске растет население
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В стратегии социально-экономического развития Челябинска, рассчитанной до 2035 года указано, что в 2025 году численность постоянного населения в городе достигнет 1 млн 170 тысяч человек. Об этом говорится в документе. Однако в настоящее время количество жителей уже превысило 1 млн 176 тысяч человек.
«Население Челябинска на 1 января 2025 года — 1 176 770 человек», — указано на сайте городского комитета финансов со ссылкой на данные статистики. Согласно стратегии этот показатель планировалось достигнуть только в 2026 году.
Ранее аналогичное опережение целевых показателей фиксировалось по уровню зарплат: стратегия развития Челябинска до 2035 года закладывала достижение средней зарплаты 61,3 тысячи рублей в 2025 году и свыше 90 тысяч — только к 2032-му. Однако по данным горкомитета финансов, уже за восемь месяцев 2025 года средняя начисленная зарплата по крупным и средним предприятиям составила 92 723,5 рубля.
