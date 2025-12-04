Пермяки могут написать письмо Деду Морозу прямо из городских парков
Почтовые ящики располагаются у елок в каждом из парков
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В трех городских парках Перми установили специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они появились у новогодних елей в парке имени А.П. Чехова, «Счастье есть» и саду имени Миндовского. Об яркой новогодней акции рассказала пресс-служба администрации города.
«Все письма из почтовых ящиков отправятся прямиком в резиденцию Деда Мороза. Каждое послание будет бережно доставлено, даже если отправитель забудет указать на конверте верный адрес дома Деда Мороза в Великом Устюге — ведь все сотрудники Почты знают, где живет Дед Мороз», — заявили в администрации Перми.
Новогодняя почта в парках будет работать до конца зимних каникул. Ящики расположены непосредственно рядом с главными новогодними елями в каждом из трех общественных пространств. После завершения акции все конверты централизованно соберут и передадут в резиденцию Деда Мороза для обработки.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!