Пермяки могут написать письмо Деду Морозу прямо из городских парков

Почтовые ящики располагаются у елок в каждом из парков Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В трех городских парках Перми установили специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу. Они появились у новогодних елей в парке имени А.П. Чехова, «Счастье есть» и саду имени Миндовского. Об яркой новогодней акции рассказала пресс-служба администрации города.

«Все письма из почтовых ящиков отправятся прямиком в резиденцию Деда Мороза. Каждое послание будет бережно доставлено, даже если отправитель забудет указать на конверте верный адрес дома Деда Мороза в Великом Устюге — ведь все сотрудники Почты знают, где живет Дед Мороз», — заявили в администрации Перми.