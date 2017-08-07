«ФСБшники застрелили гастарбайтера на глазах предпринимателя»

21:33 07 августа 2017 2

Преступная группа из тюменских силовиков девять лет держала в страхе бизнесменов Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В Тюмени расследуется невиданное по меркам региона дело о банде сотрудников правоохранительных органов, около десяти лет убивавшей бизнесменов, таксистов и просто гастарбайтеров. Число жертв преступной группы, состоявшей из сотрудников РУ ФСБ по Тюменской области и ОМОНа, не берется подсчитать ни один источник «URA.RU». Никакой официальной информации о ходе следствия нет, правоохранительные органы хранят молчание. Все подробности — в материале «URA.RU».

Первые двое членов «банды сотрудников ФСБ», по данным источника «URA.RU», были задержаны 27 апреля 2017 года в Ялуторовске за двойное убийство. Оперативником ФСБ был только один из задержанных, второй оказался сотрудником ОМОНа. Задержание проводили сотрудники оперативно-розыскной части №5 — печально знаменитого подразделения тюменской полиции, сотрудники которого не раз оказывались фигурантами уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

В течение нескольких дней после этого по подозрению в совершении убийств были задержаны еще двое оперативников ФСБ.

По данным источников «URA.RU», речь идет, как минимум, о 18 убийствах, в том числе как минимум двоих таксистов.

Тело первого, Александра Чашникова, было найдено 21 сентября 2015 года добровольцами на трассе Тюмень — Омск. Вторым таксистом, убийство которого якобы инкриминируют банде, оказался приезжий из Таджикистана 18-летний Закиржон Холмуродов. Как уже писало «URA.RU», в марте 2016 года схожим образом, выстрелом в спину через водительское сиденье, был убит еще один таксист — Роман Зимин.

Частыми жертвами банды становились таксисты — «фсбшникам» необходимы были машины Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По данным источников, таксистов убивали для того, чтобы завладеть машинами, которые потом использовались для нападений и убийств коммерсантов.

Правоохранительные органы официально никак не комментируют дело «банды сотрудников ФСБ». Инсайдеры говорят об обстоятельствах дела исключительно на условиях анонимности. «URA.RU» известны фамилии предполагаемых членов банды — сотрудников ФСБ Сергея Гилева, Александра Кобылина и Алексея Короткова. Коротков, по неподтвержденным данным, заключил досудебное соглашение со следствием и вместе с четвертым членом сообщества, неким Гладких, сейчас проходит психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости в институте имени Сербского в Москве.

Гилев, бывший снайпером в спецназе РУФСБ по Тюменской области, умер, вскрыв себе вены, в СИЗО № 2 в Заводоуковске в ночь с 19 на 20 мая.

По данным источника агентства, Сергей Гилев перерезал вены через три дня после перевода в Заводоуковск. До этого он сидел в тюменском СИЗО №1 в одиночной камере и намерений покончить с собой не демонстрировал. Интересно, что в камере заводоуковского СИЗО Гилев содержался вместе с другим сотрудником ФСБ, пограничником, обвиняемым в совершении должностного преступления. Сейчас, по неподтвержденным данным, в отношении сотрудников СИЗО №2 возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи со смертью Гилева.

Преступники были на хорошем счету в своем ведомстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ни один собеседник агентства не готов назвать реальное число погибших от рук банды. Максимальное количество возможных жертв превышает 50. Источник «URA.RU» говорит, что после смерти Гилева, который был лидером банды, уже никто не сможет рассказать обо всех преступлениях группы.

Источник «URA.RU» отмечает, что все сотрудники ФСБ, участвовавшие в банде, были на хорошем счету в ведомстве. Снайпер Гилев имел ведомственные награды, за его плечами было десять служебных командировок на Северный Кавказ. Кобылин, тренер по самбо, был инструктором и тренировал сотрудников ФСБ.

«Единственным мотивом совершения преступлений этими людьми была нажива, — считает источник. — У них не было никаких национальных или экстремистских мотивов». По данным другого источника, банда совершала также заказные убийства, а

после ареста у одного из ее членов была обнаружена записная книжка с именами потенциальных целей, среди которых были и фамилии представителей органов власти.

Кроме чекистов и омоновца, по делу также проходит некий бывший сотрудник ОБЭП областной полиции, который, якобы, дал «наводку» членам банды на тюменского бизнесмена (по неподтвержденным данным, предприниматель занимался обналом) Дмитрия Клованича, убитого с 29 на 30 декабря 2008 года. Преступники напали на коттедж Клованича, вывезли обнальщика в безлюдное место и убили.

Собеседник агентства сообщил, что основной целью нападения на коттедж Клованича и его последующего убийства были не деньги и ценности, похищенные из коттеджа, а ноутбук обнальщика, в котором хранились все ключи и коды доступа к счетам бизнесмена. Ноутбук забрал сотрудник ОБЭП, который навел убийц на предпринимателя. Впоследствии деньги со счетов были переведены в оффшоры. По неподтвержденным данным, экс-борец с экономической преступностью пока прячется от следствия за границей.

Задержание неуловимой в течение 9 лет банды осуществили подопечные генерал-майора полиции Юрия Алтынова Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Среди жертв банды называют и гендиректора компании «Агрохимпром» Леонида Хазана, найденного убитым в августе 2010 года. Целью нападений банды часто оказывались предприниматели, имевшие проблемы с законом — обнальщики и нарушители налогового законодательства. Как работала «банда сотрудников ФСБ», можно понять из истории убийства таджикского гастарбайтера в Тюмени в 2010 году.

Якобы, некий азербайджанский бизнесмен, оказавшийся фигурантом дела о неуплате налогов на сумму около 50 миллионов рублей, попытался решить свои проблемы с помощью двоих членов банды, Сергея Гилева и некоего Алексея Короткова. За услуги по «решению проблемы» с предпринимателя запросили 15 миллионов рублей, которые бизнесмен и передал. Однако, проблему члены банды не решили, и «клиент» потребовал деньги назад. Тогда преступники наняли таджикского разнорабочего, прилично одели его, привели в бессознательное состояние с помощью клофелина, связали и запихнули в багажник автомобиля.

Таджика привезли на встречу с предпринимателем и представили как посредника, которому были переданы для возврата 15 миллионов рублей и который похитил деньги.

Не дав «посреднику» сказать ни слова, фсбшники застрелили гастарбайтера на глазах ошеломленного предпринимателя,

который счел за лучшее больше не требовать возврата денег. В скором времени азербайджанец, по данным источника, также умер при неизвестных обстоятельствах.

Один из собеседников «URA.RU» отмечает, что у членов банды после того, как их первые убийства остались безнаказанными, проявились ксенофобские мотивы. На этом банду и «взяли». По неподтвержденным данным, в декабре 2016 года в Ялуторовске преступники похитили некоего приезжего из Средней Азии, вывезли в лес, привязали к дереву голого, издевались над ним, а потом застрелили. Якобы, пуля, попавшая в голову гастарбайтеру, и дала правоохранительным органам возможность установить по картотеке владельца пистолета и выйти на всю банду.

По другой версии, члены банды находились на даче, у них возник конфликт с одним из соседей, закончившийся стрельбой.

Якобы пуля, попавшая в мужчину, была выпущена из краденого пистолета, она и помогла связать членов банды с другими убийствами.

Сейчас, по данным источников «URA.RU», дело «банды сотрудников ФСБ» ведет центральный аппарат Главного военного следственного управления СК РФ. В расследовании участвуют сотрудники Военного следственного отдела России по Тюменскому гарнизону.

По данным источника «URA.RU», в результате проверки, прибывшей в мае 2017 года в Тюмень из Москвы, от руководства отошли начальник РУ ФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов (сейчас он в отпуске), его первый заместитель, начальник отдела собственной безопасности и отдела кадров.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области «URA.RU» отказались комментировать дело «банды сотрудников ФСБ». «У нас в производстве такого уголовного дела нет», — заявили в пресс-службе. Также в СУ не подтвердили и не опровергли информацию о возбуждении уголовного дела о халатности против сотрудников СИЗО №2 Заводоуковска. «Мы не будем комментировать эту информацию», — заявили в пресс-службе.

Получить оперативный комментарий в Главном военном следственном управлении СК РФ не удалось. В пресс-службе управления затребовали направить письменный запрос по факсу.

В РУ ФСБ и в пресс-службе УМВД по Тюменской области также отказались от комментариев.