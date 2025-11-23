К задержке рейса привели неблагоприятные погодные условия в аэропорту Норильска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рейс из Челябинска в Норильск задержали почти на сутки. По данным онлайн-табло аэропорта «Курчатов», вылет, запланированный на два часа ночи 23 ноября, теперь ожидается 24 ноября в 02:35.

«Рейс Y7 908 Челябинск — Норильск. По расписанию: 23.11 в 02:00. Расчетное время: 24.11 в 02:35», — следует из данных онлайн-табло.

По информации, опубликованной в средствах массовой информации, задержка произошла из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Норильска. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации и уточнять детали в аэропорту или у авиакомпании.

Как ранее писало URA.RU, утром 23 ноября в ряде российских аэропортов были задержки авиарейсов. Причиной оказались ограничения на полеты, которые были введены в аэропортах Геленджика, Краснодара, Тамбова и Ярославля. Это произошло после того, как ночью украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаки на девять регионов Российской Федерации. В Москве также ввели ограничения. Здесь поводом стала непогода.