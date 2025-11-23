Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Тюмени после капремонта открылось детское отделение поликлиники

23 ноября 2025 в 22:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ходе ремонта привели в порядок входные группы, заменили окна и двери, модернизировали все ключевые коммуникации

В поликлинике обновили входные группы, заменили окна и двери, обновили коммуникации

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени после капремонта открылось детское отделение городской поликлиники № 3. В ходе ремонта привели в порядок входные группы, заменили окна и двери, модернизировали все ключевые коммуникации. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Здание полностью обновлено — от фасада до инженерных систем. Приведены в порядок входные группы, заменены окна и двери, модернизированы отопление, водоснабжение, вентиляция, электроснабжение. Внутренние помещения стали просторнее и удобнее», — сказано в официальном telegram-канале главы региона.

Реконструкция прошла в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». С начала года по нему отремонтировали восемь медучреждений, поставили 19 фельдшерско‑акушерских пунктов (ФАПов), открыли четыре амбулатории и две поликлиники. Еще одну поликлинику построили в Богандинском.

Продолжение после рекламы

До конца года планируют открыть поликлиники в Тюмени на улице Авторемонтной и в подгорной части Тобольска. Также появятся пять новых ФАПов в районах области.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал