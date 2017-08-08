Главные новости Свердловской области 1. Главная звезда дня города выставила сумасшедший райдер

Главная звезда дня города выставила сумасшедший райдер 2. Зачем светский Екатеринбург фотографируется в туалетах

Зачем светский Екатеринбург фотографируется в туалетах 3. На Урале подросток умер в лагере во время тренировки

На Урале подросток умер в лагере во время тренировки 4. Задорин вернулся на пост главы регионального СКР

Задорин вернулся на пост главы регионального СКР 5. В Екатеринбурге начались съемки фильма «Ложь Матильды»

В Екатеринбурге начались съемки фильма «Ложь Матильды» 6. Уральских школьников оставят без еды из-за долгов

Уральских школьников оставят без еды из-за долгов 7. Пони и верблюд едва не выпали из кузова. ФОТО

Пони и верблюд едва не выпали из кузова. ФОТО 8. Рабочие взяли в оцепление дома в Екатеринбурге 17:52 08 августа 2017 0 «Если честно, мы это своровали на Западе» Куйвашеву показали главную надежду отечественного АПК Игорь Чукреев © Служба новостей «URA.Ru» Как объяснили Евгению Куйвашеву, скоро Свердловская область перестанет кормить Голландию Фото: Анна Майорова © URA.RU Врио свердловского губернатора Евгений Куйвашев отправился в поля. Буквально: утро вторника он провел на «самом большом огороде» Свердловской области — в АО АПК «Белоярский». Тысяча гектаров картофеля, 300 гектаров прочих овощей. Выращивают так много, что, по словам собственника, экзотичную некогда савойскую капусту уже не знают куда девать — закупочная цена на нее в торговых сетях региона упала до 5 рублей за килограмм. Но глава региона приехал не за этим. Целью его визита был сверхважный стратегический объект, строительство которого заканчивается в августе этого года. Когда-то Свердловская область выращивала свою картошку. Теперь — в основном голландскую Фото: Анна Майорова © URA.RU На сегодняшний день 95% семенного картофеля Свердловская область покупает в Голландии. Выращиваем сами, но чужое. Если на Западе решат заморить регион голодом, достаточно будет ввести запрет на продажу такой «мелочи», посадочный материал. Качество урожаев после этого уже на следующий год упадет, а цены на овощи взлетят в 2-3 раза. Всерьез об этом задумались после присоединения Крыма и начала торговых войн между Западом и Россией. В стране стали срочно восстанавливать семенные хозяйства. Объезд начали с овощехранилища. Тоже важный стратегический объект, о котором задумались несколько лет назад и закончили только вот-вот. «Летом у нас морковь по 60 рублей в магазинах лежала, капуста — тоже по 60. А сейчас мы по 8-10 в магазины продаем. Либо хранить, либо везти. Даже из Москвы если везти, перевозка добавляет к стоимости 5 рублей на килограмм. Хранить дешевле», — начал экскурсию для врио главы региона гендиректор АО АПК «Белореченский» Александр Кожевников. «Слева холодильник, справа холодильник. Чтобы картофель хорошо сохранился, его надо быстро охладить до +2 градусов. Тогда он „засыпает“ и может долго лежать», — повел Кожевников Евгения Куйвашева осматривать цеха. Больше двух лет областные власти работали над двумя проектами, призванными защитить регион от импорта сельхозпродукции: овощехранилищем и селекционной станцией Фото: Анна Майорова © URA.RU Следом устремилась многочисленная свита. Как полагается: министр АПК Дмирий Дегтярев, глава реготделения «Единой России», вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий, глава Белоярского городского округа Павел Юдин, местные депутаты. Для весомости позвали также и ректора Уральского государственного аграрного университета Ирину Донник. Последняя шла преимущественно в хвосте делегации, но и на ее долю тоже досталось. «Ирина Михайловна, вас спрашивают», — пару раз передавалось по цепочке чиновниками, те раздвигались и пропускали женщину к врио губернатора, когда у того появлялись вопросы по научной части или подготовке специалистов. Примечательно, что среди членов делегации не было депутата Заксобрания от округа Ильи Гаффнера. Тем более что пару лет назад он был первым, кто в публичном поле заявил о проекте строительства картофелехранилищ в области, пояснив, что выращивает регион с запасом на год, а потом все, что не успевают за осень продать, сгнивает. Но после этого сделал печально известное заявление о том, что избирателям «надо меньше есть», оскандалился на всю страну, чудом сохранил депутатский мандат и лишился всего остального: его предприятие — банкрот, а самого теперь не пускают даже пообщаться с врио губернатора. Персона нон грата. Хорошо хоть его друг Виктор Шептий пока сохраняет свои позиции. Некогда экзотичная для области савойская капуста теперь сдается в торговые сети по 5 рублей килограмм. На картошку, как обещают, цены тоже удастся снизить Фото: Анна Майорова © URA.RU С овощехранилищем разобрались быстро. Напоследок часть делегации довольно пофотографировалась на память с мытой морковкой, взятой с конвейера, и с чувством выполненного долга отправились осматривать «главное блюдо» — селекционную станцию. Работа выполнена на 95% — это означает, что здание уже готово, а оборудование еще не смонтировали. Закончить планируют в конце августа, а пока Александру Кожевникову приходится объяснять все «на пальцах»: «Здесь все стерильно. Вот: окошко с одной стороны открывается — ставим пробирку, закрываем, открываем с другой стороны — закрываем», — показывает он, как будет передаваться семенной материал из одной лаборатории в другую. «А зачем все так сложно?» — интересуется Евгений Куйвашев. Гендиректор немного растерялся и от неожиданности решил ответить правду: «Если честно, мы все это на Западе „своровали“ — там так делают. У нас все по последнему слову техники». «Мы будем производить десять тысяч тонн „элиты“ (специально подготовленного семенного картофеля, дающего значительно более высокий урожай — прим.ред.). Этого хватит на всю область и немножко на соседние регионы», — рассказывал сегодня главе региона замруководителя селекционного центра ООО ССК «Уральский картофель» Игорь Крупский. Селекционная станция — главная надежда уральского АПК на независимость от голландских производителей семенного материала Фото: Анна Майорова © URA.RU Тем временем в хвосте делегации просвещается Виктор Шептий. «А вот интересно, где раньше все это брали? Был же колхоз „Путь коммунизма“ в Тавдинском районе — куда все делось?» — недоумевал лидер единороссов. «Это все наследие перестройки. В советское время Свердловская область была одним из центров семенного производства. В перестройку решили, что дешевле покупать в Голландии, и все совхозы, которые этим занимались, позакрывали», — объяснила ему ректор Ирина Донник. Как доложил в завершение экскурсии врио губернатора Евгению Куйвашеву министр АПК Дмитрий Дегтярев, проект обошелся собственникам в 118 миллионов. Деньги из внебюджетных источников, за счет региональной казны полностью оплачиваются проценты по кредитам. Взамен область получает в перспективе полную независимость от западных производителей: тем самым и деньги сохранят, и рост цен на овощи в магазинах удастся сдержать. Главе региона проект понравился — потребовал усилить работу по выбиванию дополнительных субсидий для проекта в Москве. Дело, сказал, хорошее. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий