Общество

Транспорт

Водителей предупредили об опасности на трассе в ХМАО

31 октября 2025 в 22:56
В ХМАО 1 ноября ожидается похолодание

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

На территории ХМАО 1 ноября прогнозируется похолодание, а вместе с ним гололед и изморозь на дорогах. Об опасности водителей и жителей предупредили власти округа.

«Внимание, водители! В Югре 1 ноября ожидаются гололед и изморозь», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Всех участников дорожного движения просят быть осторожными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций — обращаться по телефонам экстренных служб.

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

