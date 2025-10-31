Водителей предупредили об опасности на трассе в ХМАО

На территории ХМАО 1 ноября прогнозируется похолодание, а вместе с ним гололед и изморозь на дорогах. Об опасности водителей и жителей предупредили власти округа.

«Внимание, водители! В Югре 1 ноября ожидаются гололед и изморозь», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Всех участников дорожного движения просят быть осторожными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций — обращаться по телефонам экстренных служб.