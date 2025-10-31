Водителей предупредили об опасности на трассе в ХМАО
31 октября 2025 в 22:56
В ХМАО 1 ноября ожидается похолодание
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
На территории ХМАО 1 ноября прогнозируется похолодание, а вместе с ним гололед и изморозь на дорогах. Об опасности водителей и жителей предупредили власти округа.
«Внимание, водители! В Югре 1 ноября ожидаются гололед и изморозь», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Всех участников дорожного движения просят быть осторожными, а при возникновении чрезвычайных ситуаций — обращаться по телефонам экстренных служб.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал