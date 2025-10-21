Даже после индексации, стоимость проезда по транспортной карте в Челябинске будет ниже, чем в городах со схожей численностью Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской агломерации с 1 ноября подорожает проезд в общественном транспорте в среднем на шесть-семь рублей. Чем это вызвано и смогут ли потребители сэкономить — в материале на URA.RU.

Кого коснется повышение

Стоимость проезда в общественном транспорте повысится в Челябинской агломерации. В нее входят Челябинск, Копейск, Аргаяшский, Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский и Сосновский районы.

Как повысится стоимость проезда с 1 ноября

Индексация по проездным составит 10%, по билетам — 15,8%. Стоимость проездного составит 1600 рублей (вместо 1450 рублей).

По транспортной карте поездка будет стоить 40 рублей (вместо 34 рублей). Стоимость по банковской карте составит 44 рублей (вместо 37 рублей), наличными — 50 рублей (вместо 43 рублей). Льготный проезд подорожает на три рубля — с 17 до 20 рублей. За межгород проезд при оплате банковской картой обойдется в 50 рублей (вместо 43 рублей), наличными — в 55 рублей (вместо 48 рублей).

Суточный проездной

С 1 ноября для пассажиров будет введена инновация — появится суточный проездной билет. Его стоимость составит 150 рублей. Такой проездной станет выгодным для пассажиров, которые совершают более четырех поездок в течение дня и оплачивают проезд наличными или картой, сообщили URA.RU в МУП «Служба организации движения». Подойдет для гостей Челябинска или эпизодических поездок.

Проездной на банковской карте

Еще одна новинка — проездной теперь можно записать на транспортную карту. Он будет действовать 30 дней. Из плюсов — челябинцам не нужно искать точки продажи транспортных карт.

Почему растет стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска

Повышение стоимости проезда является вынужденной мерой, направленной на стабильную работу общественного транспорта, пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «Главная цель — обеспечить устойчивую работу обновленной транспортной системы», — добавили в ведомстве.

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Челябинска связано с продолжающейся индексацией зарплат водителей. Хорошая зарплата поспособствует устранению дефицита сотрудников.

После увеличения зарплат, развития программ профессиональной подготовки и появления стимулирующих выплат был существенно снижен дефицит специалистов, отметил директор ОГКУ «Организатор перевозок» Никита Тюрин. «Сейчас в водительские кресла возвращаются женщины и молодежь», — добавил он.

Вторая причина — поддержка необходимого качества услуг по ремонту и обслуживанию обновленного состава. В том числе, своевременное обслуживание транспорта, текущий ремонт, диагностика и обеспечение комфорта поездок.

Третья причина — глобальная модернизация инфраструктуры и ее стабильная работа. За время реализации транспортной реформы в Челябинске и Копейске обновлено 952 единицы подвижного состава, чего не проводилось несколько десятилетий. Также отремонтировано более 42 километров трамвайных путей, построено новое троллейбусное депо, обновлено более 430 остановок.

Сколько стоит проезд в общественном транспорте в других городах страны

