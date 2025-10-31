Власти Кургана объяснили причины реорганизации двух детских садов

Слияние детсадов в Кургане спасет воспитателей от сокращений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане решили объединить детские сады №6 и №76 для сохранения педагогических кадров и улучшения материально-технической базы учреждений. Реорганизация также позволит дать детям больше возможностей для развития и увеличить фонд заработной платы работников. Об этом сообщили в городском управлении образования.

«Сокращения педагогического состава не планируется. Более того, именно решение об объединении дошкольных учреждений позволит сохранить педагогические кадры, так как в детском саду №76 с учетом выпуска и нового планируемого набора в 2026 году стоял вопрос о сокращении числа групп, что могло привести к высвобождению педагогов. Детский сад №6 на 100% укомплектован воспитанниками, поэтому объединение позволит этого избежать», — сообщила заместитель директора департамента социальной политики, начальник управления образования Венера Быкова.

Власти заверили, что после объединения все дети продолжат ходить в свои привычные группы, а работать с ними будут те же воспитатели. Заведующей 76-го детского сада Светлане Клабуковой уже предложили руководящую должность в объединенном учреждении. Представители управления образования провели встречу с педагогическим коллективом, а в ближайшее время запланирована встреча с родителями, где они смогут задать все волнующие их вопросы. Кроме того, будет дополнительно рассмотрено обращение, поступившее на имя главы города, так как все решения принимаются в интересах детей и педагогов.

