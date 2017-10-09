Почему омского губернатора сменили на оппозиционера из Екатеринбурга

19:42 09 октября 2017 5

Александр Бурков знает о природе борьбы региональной и муниципальной власти. В Свердловской области он не одно десятилетие в таких баталиях участвовал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выходец из Свердловской области и депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков возглавил Омскую область. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 9 октября, после того как пост главы региона «по собственному желанию» покинул Виктор Назаров. Последний возглавлял регион с 2012 года.

Виктор Назаров управлял Омской областью с 2012 года Фото с сайта niva-kormilovka.ru

Отставку Назарова прогнозировали ведущие политологи страны. В октябрьском докладе «Осеннее обновление губернаторского корпуса» Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Назаров попал в тройку губернаторов с высокой вероятностью отставки. В сентябрьском докладе фонда «Петербургская политика» Омская область находилась на предпоследнем месте в рейтинге социально-политической устойчивости регионов.

За время своего пребывания на губернаторском посту Виктор Назаров так и не смог стать единым центром принятия решений в регионе, отмечает директор АПЭК Дмитрий Орлов. «В регионе очень долгий и неразрешенный конфликт элит. Назаров плохо контролировал ситуацию, это сказывалось на городе, в котором было очень слабое управление. Неспособность принимать окончательные решения отличала ушедшего губернатора», — рассказал эксперт «URA.RU».

Политолог Дмитрий Гусев считает, что именно из-за конфликта элит Омск уже полгода фактически живет без мэра. В апреле 2017-го главу города впервые должны были избрать по новым правилам — через голосование горсовета. Однако в последний момент с выборов снялись все кандидаты, в том числе и кандидат Назарова Станислав Гребенщиков, выборы были признаны несостоявшимися.

Для улаживания внутриэлитных конфликтов в регион и отправлен Александр Бурков, считает Гусев.

«Бурков — это человек, равноудаленный от всех омских элитных групп. Бурков сумеет уговорить людей в Омске сесть в одну лодку. Я думаю, Омской области он понравится», — полагает политолог.

Орлов отмечает оппозиционный бэкграунд кандидата. «Бурков — серьезный оппозиционный политик, главный политтехнолог СР на прошедших выборах. Будучи известным оппозиционером и в Свердловской области, и на федеральном уровне, он демонстрировал себя как ответственный, осторожный и зрелый политик. Он смог компетентно выстроить систему контроля за ЖКХ. Слабоуправляемый и оппозиционный регион получит оппозиционного губернатора, однако его основной задачей станет усиление эффективности управления», — считает эксперт.

Александр Буков проходил специальную школу кадрового резерва при администрации президента пресс-служба Кремля

Назначение оппозиционера в сложный регион говорит о выстраивании коалиции с парламентскими партиями по сценарию 2012 года, однако теперь это привязано к грядущим выборам президента, считает директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Регион для Буркова был выбран относительно случайно, как это было в случае и с Новосибирской областью (туда в качестве врио губернатора отправили мэра Вологды Андрея Травникова — прим. ред.)», — говорит эксперт. Орлов также считает, что Буркова можно назвать универсальным менеджером, который способен выстроить эффективную систему управления в любом регионе.

Бурков — единственный на данный момент глава региона от СР, после того как в феврале 2016 года в отставку был отправлен губернатор Забайкальского края, эсер Константин Ильковский.

Ранее «URA.RU» уже писало, что Бурков проходил специальное губернаторское тестирование в Кремле. В 1999 году Бурков участвовал в выборах губернатора Свердловской области и даже выходил во второй тур. С 2000 года — депутат Законодательного собрания Свердловской области, с 2007 года депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». Работал в комитете по жилищной политике и ЖКХ, а также первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ. Бурков организовал работу Российского союза домовых советов, который занимается защитой прав граждан в сфере ЖКХ. Объединение было создано буквально через месяц после встречи Владимира Путина с представителями парламентских фракций.