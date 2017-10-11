Если бы не он, у Челябинской области был бы другой губернатор

21:42 11 октября 2017 0

Карьера Сергея Давыдова круто изменилась 15 лет назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший сити-менеджер Челябинска, экс-прокурор Сергей Давыдов готовится к обжалованию своего ареста. 12 октября областной суд рассмотрит жалобу его адвокатов на решение Центрального райсуда о взятии некогда очень влиятельного руководителя под стражу. Давыдов вновь станет героем скандальной информационной повестки, как 15 лет назад, когда он руководил городской прокуратурой.

В сентябре 2002 года прокуратура Челябинска начала проверку законности выделения земельного участка в центре города фирме «СтройсвязьУрал 1» под строительство подземного торгового комплекса «Никитинские ряды». Это был эпизод войны между прокурором города Сергеем Давыдовым с мэром Вячеславом Тарасовым и дружественным ему бизнесменом Артуром Никитиным.

Будучи прокурором Давыдов имел образ силовика-правдоруба. Что произошло, когда он стал чиновником, будет обсуждаться, в том числе, завтра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфликт быстро стал главной темой в челябинских СМИ. У супруги прокурора Давыдова был салон в подземном комплексе, считалось, что Никитин выставил ей большие счета за аренду. Но в истории с «Никитинскими рядами» и в самом деле было много нарушений. Мэрия отдала Артуру Никитину землю безвозмездно. Кроме того, Никитин получил в пользование все рекламное пространство на площади Революции. Взамен бизнесмен обязался вымостить брусчаткой площадь перед памятником Ленину и отдать часть комплекса под городскую картинную галерею. «Никитинские ряды» были построены, но галерея не появилась, брусчатку не выложили. Проверка должна была закончиться уголовным делом о коррупции в отношении Тарасова или уголовкой по мошенничеству для Никитина.

К концу года тема вышла на федеральный уровень. Был снят сюжет в «Моменте истины» о коррупции в мэрии Челябинска. По слухам, сюжет оплатили сочувствующие Давыдову бизнес-группы. Тот факт, что лучшие участки отдаются Никитину и нескольким особо приближенных предпринимателям, давно всех раздражал. Уголовное дело должны были возбудить в январе 2003 года, но окружная прокуратура начала проверку челябинских коллег. Очевидцы рассказывали, что машины со свердловскими номерами каждый вечер стояли у ресторана «Луси», принадлежащего Никитину, подавшему жалобу на Давыдова.

Проверка закончилась тем, что замгенпрокурора в УрФО Юрий Золотов ликвидировал прокуратуру Челябинска.

И хотя тогда была кампания по ликвидации прокуратур крупных городов, закрытие ведомства в южнуральской столице расценивалось как наказание за скандал с мэрией Челябинска. Вновь прокуратуру города сформировали в 2007 году.

«Этой мышиной возней умело воспользовались те, кто был в обиде и на Тарасова, и на Никитина. Что и дало толчок дальнейшему процессу, — считает журналист Роман Грибанов, писавший об этих событиях в „Челябинском рабочем“ и на „74.ру“. — Давыдов в итоге выиграл суд по клевете у Никитина. По интервью, взятом мной у Артура Никитина, где тот называет Давыдова коррумпированным прокурором. Я был на суде свидетелем. Давыдов в итоге победил и Тарасова, испортившему ему прокурорскую карьеру».

Михаил Юревич и Сергей Давыдов Фото: Кондрат Александров © URA.RU

После ликвидации прокуратуры Сергей Давыдов создал общественную организацию «Гражданская позиция», в 2003 году пытался баллотироваться в Госдуму, но проиграл своему будущему шефу Михаилу Юревичу. Давыдов также всерьез собирался баллотироваться в мэры Челябинска. Но в конце декабря 2004 года о своих притязаниях на пост главы заявил Юревич, вступивший с Тарасовым в конфликт из-за земли под будущим ТРК «Родник».

Сразу после новогодних каникул в 2005 году Михаил Юревич предложил Сергею Давыдову идти на выборы вместе, пообещав в случае победы высокий пост в мэрии. Ранее они никогда не дружили и даже конфликтовали, но сплотились перед общим противником.

Вячеслав Тарасов после ликвидации прокуратуры города совсем перестал волноваться за свою судьбу, земли все так же уходили особо приближенным, и раздражение элит градоначальником росло, что также сыграло на выборах против него. Михаил Юревич стал мэром, это стало стартовой площадкой для губернаторской карьеры. Вячеслав Тарасов так не смог вернуться в политику и до сих считает, что его предали. Артур Никитин потерял большую часть бизнеса. Юревич стал фигурантом уголовного дела, его политическая карьера закончилась крахом.

Если бы в 2002 году Давыдов не начал бы войну с мэрией, могла история области быть иной?

«Сложно отрицать, что та история вокруг прокурора Челябинска оказалась значимой и неожиданно запустила политическую карьеру Давыдова, усилила позиции Юревича. Но также последующим событиям способствовали и объективные процессы. Городу нужны были перемены, появилось новое поколение ярких политиков», — считает политолог Александр Мельников.

Экс-мэр Вячеслав Тарасов до сих считает, что его предали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При этому если бы не события 2002 года, бывший сити-менеджер, ныне находящийся в СИЗО, сейчас бы руководил прокуратурой в какой-нибудь области в звании генерала. «Осенью 2002 года Давыдову был к лицу образ порядочного прокурора в борьбе против коррупции. Большинству журналистов этот образ нравился. Не думаю, что именно союз с Давыдовым обеспечил Юревичу победу на выборах мэра Челябинска. Скорее отказ Давыдова не выдвигаться, а он бы оттянул голоса, добавил Юревичу процентов, — вспоминает редактор „Вечернего Челябинска“ Михаил Стерехов, работавший в 2002 году в „МК-Урал“. — Но в муниципальную службу Давыдов, а он очень способный, в 2005 году хорошо вписался. Ему дали „расстрельную сферу“ — ЖКХ, и он навел порядок, был очень жестким и требовательным. Другое дело, что после 2010 года у ряда руководителей наступил период, когда „перестают бояться“. Так „перестал бояться“ в свое время Вячеслав Тарасов».

Сергей Давыдов обвиняется в мошенничестве, выводе крупных сумм в период с 2012 года по 2015 год со счетов МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Расследование ведет УФСБ по региону, силовики обещают новые уголовные дела. Проверку МУП «ЧКТС» по просьбе правоохранительных органов начало Главное контрольное управление правительства области. «URA.RU» будет следить за развитием событий.