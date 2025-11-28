Тюменский бизнес заслужил похвалу федерального банка

По словам Федосова, тюменцы увеличили экспортный оборот в 10 раз за четыре года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Тюменские бизнесмены, вовлеченные в экспортные процессы, активно пользуются финансовыми продуктами банков, при этом используя их весьма продуктивно. Об этом на полях Тюменского экспортного форума заявил управляющий тюменским операционным офисом ВТБ Евгений Федосов.

«Мы видим, что за четыре года тюменские экспортеры в пять раз увеличили количество контрактов с зарубежными партнерами. А по обороту выросли в 10 раз — и это несмотря на санкции», — отметил Федосов.

По его словам, около 80% иностранных контактов местного бизнеса составляют компании из Китая. Еще 16% занимают страны СНГ. «Сейчас часть рынков российским дельцам недоступна. Но мы видим очень хорошую динамику по выходу тюменцев на новые рынки», — добавил эксперт.

