Ребята оправились кататься на мотоцикле в районе горы Казарменный Гребень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше Челябинской области подростки катались на мотоцикле в районе горы Казарменный Гребень, но заблудились и застряли в бездорожье. Сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению двух 15-летних байкеров.

«Сигнал о помощи поступил вечером через систему-112. На место происхождения незамедлительно выехали спасатели Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. На квадроцикле они добрались до заблудившихся подростков и доставили их в безопасное место — в частный сектор города Аши», — сообщает пресс-служба МЧС.

Оба подростка чувствуют себя нормально. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

