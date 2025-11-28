Логотип РИА URA.RU
Челябинские подростки потерялись в горах на мотоцикле. Фото

28 ноября 2025 в 07:54
Ребята оправились кататься на мотоцикле в районе горы Казарменный Гребень

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше Челябинской области подростки катались на мотоцикле в районе горы Казарменный Гребень, но заблудились и застряли в бездорожье. Сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению двух 15-летних байкеров.

«Сигнал о помощи поступил вечером через систему-112. На место происхождения незамедлительно выехали спасатели Ашинского пожарно-спасательного гарнизона. На квадроцикле они добрались до заблудившихся подростков и доставили их в безопасное место — в частный сектор города Аши», — сообщает пресс-служба МЧС.

Оба подростка чувствуют себя нормально. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Спасатели искали заблудившихся подростков уже в темноте

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

