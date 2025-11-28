В ХМАО объявлена актировка для школьников первой смены
28 ноября стольбики термометров в ХМАО опускались до -38 градусов
Фото: Илья Московец © URA.RU
В большинстве населенных пунктов ХМАО утром 28 ноября для учеников первой смены объявлена актировка. Информация размещена на портале «Госслуг».
«Занятия первой смены 28 ноября отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27,6 до -37,8 градуса, ветер 0-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школах Радужного, Белоярского, а также в поселениях: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Новоаганск, Варьеган, Сосновка, Сорум, Лыхма, Казым, Верхнеказымский. Из начальных классах останутся дома школьники Ханты-Мансийска, Приобья, Октябрьского и следующих поселений: Андра, Сергино, Малый, Атлым, Большие Леуши, Большой, Атлым, Салым, Угут, Каюкова, Сентябрьский, Куть-Ях, Кедровый, Тюли, Ягурьях, Реполово, Пырьях, Белогорье, Шапша, Троица, Согом, Сибирский, Нялинское, Луговской, Кирпичный, Елизарово, Выкатной, Батово, Каменное, Сосьва,
В большей части городов и поселков актировка объявлена для учеников с 1-й по 8-й классы. В список вошли школьники Сургута, Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Когалыма, Покачей, Лянтора, Березово и Нягани, а также поселений — Излучинск, Игрим, Агириш, Коммунистический, Ваховск, Локосово, Солнечный, Комсомольский, Барсово, Белый Яр, Каркатеевы, Сингапай, Чеускино, Усть-Юган, Юганская Обь, Пойковский, Сайгатина, Лемпино, Лямина, Сытомино, Селиярово, Карымкары, Талинка, Руссинская, Ульт-Ягун, Тром-Аган, Федоровский, Аган, Ванзетур, Светлый, Перегребное, Ломбовож, Щекурья, Саранпауль, Звйцева Речка, Вата, Покур.
