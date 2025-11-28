В ХМАО объявлена актировка для школьников первой смены

28 ноября стольбики термометров в ХМАО опускались до -38 градусов Фото: Илья Московец © URA.RU

В большинстве населенных пунктов ХМАО утром 28 ноября для учеников первой смены объявлена актировка. Информация размещена на портале «Госслуг».

«Занятия первой смены 28 ноября отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от -27,6 до -37,8 градуса, ветер 0-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Полностью отменены занятия в школах Радужного, Белоярского, а также в поселениях: Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Новоаганск, Варьеган, Сосновка, Сорум, Лыхма, Казым, Верхнеказымский. Из начальных классах останутся дома школьники Ханты-Мансийска, Приобья, Октябрьского и следующих поселений: Андра, Сергино, Малый, Атлым, Большие Леуши, Большой, Атлым, Салым, Угут, Каюкова, Сентябрьский, Куть-Ях, Кедровый, Тюли, Ягурьях, Реполово, Пырьях, Белогорье, Шапша, Троица, Согом, Сибирский, Нялинское, Луговской, Кирпичный, Елизарово, Выкатной, Батово, Каменное, Сосьва,

Продолжение после рекламы