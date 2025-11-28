Родители в ХМАО избавляются от новогодних подарок от работодателей-нефтяников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Югре появилось десятки объявлений о продаже новогодних подарков, которые сотрудники нефтяных компаний получили для своих детей. Стоимость таких наборов достигает 4 тысяч рублей.

Самые дешевые предложения связаны с подарками от «Сургутнефтегаза». «Новые подарки, в пакете: конфеты, игрушка, книжка, раскраски. Две штуки по 800 рублей каждый», — указано в объявлении жительницы Сургута. Такой же набор продают и по 1 тысяче рублей.

Подарки от «Сургутнефтегаза» продают дешевле всего - за 800 рублей Фото: Авито





Подарки от «Роснефти» оказались более разнообразными. В набор входят адвент-календарь, электровикторина, теннисный набор, игра «Морской бой», сейф-копилка и другие предметы.

В подарков от «Роснефти», которые продают в среднем за две тысячи рублей, МНОГО РАЗНЫХ ИГР Фото: Авито





В Нижневартовске такой комплект без конфет стоит 2375 рублей. За 2200 рублей продают и другой вариант — состав отличается, но в коробке также есть игрушки и нет сладостей.

Набор от ННК включает конфеты, карандаши, мемошахматы, мягкую игрушку-лошадку и книжку. Его цена — 2200 рублей.

Подарок от «Лукойла» обойдется в 3300 рублей: в наличии два комплекта. Внутри — машинка для приготовления попкорна, подушка-игрушка с маской для сна, светящийся плед, карточная игра, моногирлянда и сладости.

В подарке от «Лукойла», который продают за 3300 рублей, есть даже автомат для попкорна Фото: Авито





Самый дорогой новогодний набор, который продают на сервисе объявлений, — от компании КНПО-Сервис.

Дороже всего югорчане продают подарок от компании КНПО-Сервис, которая обслуживает компании ТЭК Фото: Авито





Его цена — 3600 рублей. В рюкзак входит генератор мыльных пузырей, головоломка, мягкая игрушка — символ будущего года — и гирлянда.



