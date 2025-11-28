В Сургуте школьники останутся дома из-за морозов
28 ноября 2025 в 07:55
Дома останутся школьники с 1 по 8 классы
В Сургуте (ХМАО) из-за морозов объявили об отмене занятий у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 8 класс, сообщили на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -31,8 градуса», — гласит информация на сайте.
При этом скорость ветра составляет два метра в секунду. По сообщениям синоптиков, к обеду потеплеет до -27 градусов.
