Общество

Образование

В Сургуте школьники останутся дома из-за морозов

28 ноября 2025 в 07:55
Дома останутся школьники с 1 по 8 классы

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) из-за морозов объявили об отмене занятий у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 8 класс, сообщили на портале «Госуслуг».

«Занятия первой смены с 1 по 8 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -31,8 градуса», — гласит информация на сайте.

При этом скорость ветра составляет два метра в секунду. По сообщениям синоптиков, к обеду потеплеет до -27 градусов.

