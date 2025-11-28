В Кургане «Метрополис» выплатит миллион рублей за вред здоровью покупательницы

Покупательница из Кургана поскользнулась при падении в тамбуре магазина и отсудила миллион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана получила сложную травму при визите в магазин, после чего компанию «Метрополис» обязали выплатить пострадавшей более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали источники из сферы правозащиты.

«Покупательница поскользнулась на наледи во входной группе торгового центра „ДОМА“ в Кургане и получила серьезную травму плеча. В магазине ей пообещали возместить расходы на лечение. Травма оказалась серьезной — женщина лечилась более семи месяцев. Она не могла работать, лежала в центре Илизарова и восстанавливала здоровье в санатории. После лечения ее претензии проигнорировали. Пострадавшая подала иск к „Метрополису“, и в итоге получит от коммерсантов свыше миллиона рублей», — рассказали историю спора источники.

Информацию подтвердили судебные материалы. Судом было установлено, что женщина получила вред здоровью при падении во входной группе супермаркета «Метрополис», поскользнувшись на слое наледи на входе в магазин, куда пришла с целью приобретения товара. При падении она врезалась в металлическую входную группу и порвала связки предплечья. Менеджер сказала пострадавшей обращаться после лечения за возмещением, что она в итоге и сделала. Добровольно урегулировать вопрос в компании не захотели, поэтому пришлось подавать иск.

Суд признал, что продавец был обязан обеспечить безопасные условия для здоровья потребителей и сохранности их имущества. Компанию «Метрополис» обязали выплатить 350 000 рублей компенсации морального вреда, 50 715 рублей утраченного заработка, 234 056 рублей расходов на лечение, штраф 317 385 рублей и судебные издержки 56 945 рублей. Общая сумма компенсации составила более одного миллиона.