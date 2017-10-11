Как тысячи украинцев выживают на уральской вахте

На севере Урала есть необычное явление, о котором после Евромайдана в Киеве и событий в Крыму 2014—2015 годов широко говорить не принято. Работу нефтяных и газовых скважин российских корпораций, расположенных в Югре и на Ямале, обслуживают и контролируют специалисты из Украины, приезжающие в российские регионы организованными трудовыми бригадами. Такое положение дел существует десятилетиями. Сложилось оно с момента распада СССР, и продолжает действовать несмотря на совместные санкции, и боевые действия на Донбассе.
К 2017 году украинцы заняли первое место в неофициальном рейтинге мигрантов, приезжающих на Ямал. По данным администрации Пуровского района ЯНАО (здесь сосредоточены объекты «Роснефти», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», и «НОВАТЭКа»; 45% — добычи газа, 80% — нефти и конденсата от всего объема добычи в округе), на территории муниципалитета трудятся свыше 4,2 тысяч мигрантов, большинство из которых — граждане Украины. Только за последние восемь месяцев в муниципалитет на заработки прибыли 726 человек с желтым трезубцем на паспорте.
Вахты на российский север — популярный способ заработка на Украине. На этом рынке даже работают посредники, помогающие соискателями установить контакт с работодателем. В нефтяных провинциях Урала существуют целые предприятия, которые активно принимают на работу преимущественно украинцев (например, «Белорусское УПНП и КРС», «Интегра-Бурение»). Они работают с миграционными квотами, полученными от региональных властей в ЯНАО и ХМАО.
Украинцы на севере как правило находят себя в сфере нефтесервисных услуг — бурении, капитальном ремонте скважин, геофизике. Приличные предприятия оплачивают сотрудникам перелеты и проживание. Однако, многие вынуждены ездить железной дорогой, расходуя в совокупности около недели своих выходных только на переезд.
Помощник бурильщика (помбур) одного из сервисных предприятий, работающих в Югре, Владимир Старовойтов, утверждает, что на севере квалифицированному специалисту вполне реально зарабатывать за вахту 150-200 тысяч рублей. «Стартовая» зарплата для молодого сотрудника, еще не заработавшего северные надбавки, иная — около 50-60 тысяч рублей. Однако и на эти суммы соглашаются приезжие. Все что нужно — это корочка помбура и допуски. Такие можно без труда приобрести в специальных учебных центрах. Средняя цена — 20-30 тысяч рублей.
«Работать на севере считается престижно. Дома таких зарплат нет», — комментирует выходец из Украины Старовойтов.
Жизнь вахтовиков тяжелая. Физический труд занимает 12 часов в сутки, остальное уходит на сон и прием пищи. Живут украинцы в вагончиках прямо на месторождениях, путешествуя от скважины к скважине. Условия напоминают подводную лодку. Стандартный передвижной городок состоит из вагона-спальника, где вахтовики спят в две смены, сменяя в кроватях друг друга. Также есть вагон-сушилка для одежды, бытовка («культбудка»), где располагается кухня и кабинет руководителя бригады. Мастер и машинист могут жить отдельно.
Многие из участников вахты отказывают себе в элементарных продуктах питания, обходясь лапшой и пюре быстрого приготовления. Причин как минимум две: с одной стороны — свежую еду брать не откуда, с другой — экономия. Меньше потратишь на себя, значит больше привезешь домой семье.
На территории вагон-городка вахтовики находятся постоянно (нефтепромысловые объекты расположены вдали от цивилизации — в тундре или тайге, кишащей москитами). Обычно вахта длится месяц, но многие в надежде заработать больше, остаются жить в «северных субмаринах» до полугода, а то и больше.
«У меня был мастер с Украины. Мужик девять месяцев работал без выходных. Совсем.
Начал разговаривать с самим собой, и кричать во сне — «Вира! Майна!»
(на профессиональном сленге бурильщиков, поднимающих и опускающих колонну из труб — «вверх», «вниз»)», — вспоминает в разговоре с «URA.RU» рабочий бригады капитального ремонта скважин, представившийся Ильдаром.
Собеседник отмечает, что украинцы стремятся держаться особняком — руководство предприятий формируют из них отдельные бригады, где представителей других национальностей нет. В них вахтовики создают привычный для себя быт, систему авторитетов и взаимоотношений.
«У нас многие боялись попасть в украинские бригады. Это же как армия — землячество, дедовщина, все остальное. В некоторых бригадах принципиально не разговаривали на русском. И если ты не украинец — крутись как хочешь. Будешь жаловаться начальству — жить и работать станет невыносимо. Были случаи, когда подбрасывали насекомых в постель, и мочились в кастрюлю с супом», — рассказывает Ильдар.
Вдали от взглядов начальства в вагон-городках процветает пьянство, приводящее к печальным последствиям. Одна из последних громких аварий произошла этим летом на скважине Ван-Еганского месторождения в Нижневартовском районе. В ходе пожара на буровой платформе пострадали семь выходцев из Украины, один погиб.
Фактически, сегодня украинцы — стратегически важный элемент в системе отечественной нефтегазовой промышленности.
Украинские вахтовики вспоминают: после событий в Крыму и обмена санкциями между Россией и Западом, многие переживали, что вахтовые программы будут свернуты, и работа на севере окажется под запретом. Однако этого не произошло, и, как считают работяги, в обозримом будущем вряд ли произойдет. Российские работодатели заинтересованы в низкооплачиваемым по местным меркам труде.
«Ко мне в бригаду на практику как-то прислали двоих студентов из местного техникума. Эти двое весь месяц провалялись на топчане в бытовке, и играли в телефоны. Потому что они не хотят здесь надрываться. Таскать трубы в мороз, и кормить комаров. Они хотят работать дома, в теплом офисе. А нам нужно кормить детей», — делится мнением один из руководителей бригады украинских вахтовиков, попросивший не упоминать его имени.
Вахтовики, как украинского происхождения, так и выходцы из центральной России, утверждают, что международная ситуация на отношениях пока не сказывается. Украинско-российская вражда, популярная на юге страны, не актуальна для северных регионов, где активно развиты украинские диаспоры. Так сложилось исторически, говорит один из вахтовиков с российскими корнями: «При коммунистах не разбирали, русский, украинец. Нефть и газ для страны осваивали всем миром».