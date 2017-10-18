«Собчак станет не президентом, а гламурным лидером оппозиции»

22:50 18 октября 2017 1

Собчак решила отхватить кусок электората от мужчин-либералов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ксения Собчак объявила о том, что будет баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году. Вечером 18 октября она опубликовала в «Ведомостях» открытое письмо к гражданам России, в котором объяснила причины своего выдвижения. В частности, телеведущая заявила, что будет представлять условную графу «против всех», задавать власти жесткие вопросы, а также требовать равного доступа к государственному управлению для женщин.

Эксперты, опрошенные «URA.RU» говорят, что в кампании она будет позиционироваться как протестный деятель, готовый действовать в рамках системы и бороться за права женщин. Она совмещает в себе сразу несколько социальных ролей, отмечает политолог Андрей Колядин.

«Собчак выполняет ряд функций: она женщина, она оппозиционер. Она принесет живую струю в политически структурированную кампанию, будет тем человеком, который заставит людей улыбаться», — рассказал Колядин «URA.RU».

Выдвижение Собчак было грамотно разыграно за счет подогревания интереса к этой теме в последние недели, отмечает глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Собчак заявляет о выдвижении первой из относительно значимых кандидатов. И это плюс — сейчас она соберет максимум медийного и общественного внимания, которое потом будет распределено между остальными кандидатами». За счет слогана «Я кандидат против всех» она может получить довольно значимую поддержку, считает политолог. «У нас есть определенный процент недовольных избирателей, которые приходят на участки и портят бюллетени, вот она сработала на них», — говорит Орлов.

Собчак принимала активное участие в протестах на Болотной площади 2011—2012 гг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Своим первым заявлением Собчак сделала сразу несколько удачных шагов: объявила, что будет выступать с протестных позиций, но готова разговаривать с правящей элитой об условиях ухода и обновления, заняла логичную позицию по Навальному, требуя его участия в кампании, но в то же время предъявляя ему претензии», — добавил глава АПЭК.

Тезис, в котором она ставит вопрос о неравном доступе женщин к управлению и работе в госкорпорациях, также найдет отклик у аудитории, считают эксперты. Эта повестка будет близка еще не определившимся со своими политическими взглядами и неудовлетворенным гендерным балансом в обществе женщинам в категории «30 плюс».

В то же время Собчак будет восприниматься как человек, который заместит собой Алексея Навального, полагает политолог Максим Жаров. «Поскольку Навальный не имеет права участвовать в выборах, весь его троллинг президентских выборов — это пустое сотрясание воздуха. Включение в предвыборную гонку Ксении Собчак этот троллинг упорядочит», — рассказал Жаров «URA.RU». Эксперт полагает, что электорат Собчак — это средний класс и люди, которые в 2011 году участвовали в протестах на Болотной площади. Дмитрий Орлов также отмечает, что Собчак будет позиционироваться как кандидат с широкими взглядами и будет играть на поляне сразу нескольких либеральных политиков — Алексея Навального, Григория Явлинского, группы Максима Каца и Дмитрия Гудкова.

Стартовый капитал, который есть у Собчак сейчас — это 0,4% голосов. Именно столько ей на данный момент дают социологи, говорит Жаров. Он считает, что в ходе кампании она может увеличить количество голосов до 5% избирателей, однако ее фигура не составляет серьезной конкуренции ни главному кандидату, ни кандидатам от системной оппозиции.

Навальный негативно отнесся к участию Собчак в президентской кампании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициативу Собчак уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает, что ее ждет успех в политике, если она ответит на «волеизъявление людей»: «Я думаю, что, если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». Действительно, впереди у Собчак, как минимум, этап сбора подписей. Чтобы зарегистрироваться в президентской гонке, ей нужно собрать 300 тысяч подписей. Эксперты не уверены, что она легко сможет пройти этот путь. «Все зависит от того, кто будет в избирательном штабе Собчак, не исключено, что направление по сбору подписей не будет главным для нее, и здесь не будут работать профессионалы. Есть все основания сомневаться, что Собчак за оговоренный законом срок сможет набрать 300 тысяч подписей», — говорит Жаров. Эксперт отмечает, что на данном этапе Собчак выгодна властям, однако делать выводы о том, что будет дальше, пока рано. «Ситуация может меняться, если будут происходить изменения в архитектуре кампании или какие-либо внешние события, при которых главному кандидату будут важны каждые 5% голосов для обеспечения своей легитимности. Решение о регистрации Собчак будет приниматься из соображений обеспечения легитимности результатов главного кандидата», — полагает политолог.

В то же время Собчак — идеальный соперник для главного кандидата, считает Аббас Галямов. «С одной стороны, она будет вовсю критиковать систему, говорить правильные либеральные вещи — и в этом смысле создаст полное ощущение, что выборы в стране демократичные и конкурентные. С другой — для всей страны Собчак является символом мира гламура, кричащей роскоши и пошлой безвкусицы. Критика в устах такого персонажа лишь укрепляет позиции критикуемого», — пояснил политолог.

Он уверен, что провластные спикеры будут описывать Собчак как критика, который «в перерывах между дебатами пьёт шампанское стоимостью среднемесячной пенсии двадцати российских пенсионеров».

А ее репутация позволит власти выстроить конструкт: либералы — это «норковые шубы», которые не знают реальной жизни российской глубинки, уточняет эксперт.

Ксения Собчак может претендавать на статус самого гламурного кандидата в президенты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Колядин считает, что прогнозы о возможных итогах кампании Собчак делать рано: «Кому-то иронично, кому-то приятно ее увидеть. Я сомневаюсь, сможет ли она захватить более или менее значимый электорат в результате этой кампании, но она наберет некий политический вес и станет гламурным лидером современной оппозиции».

Ранее Собчак опровергала слухи, что собирается претендовать на должность главы России. Однако в интервью журналу Glamour, номер которого выйдет в ноябре, она сравнила свое возможное участие в президентской гонке с творчеством музыканта Сергея Шнурова, сказав, что «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб».