Герой секс-скандала на страницах «Чиновник.ру» взят под охрану ФСБ

10:43 26 октября 2017 0

По данным источников «URA.RU», Вадим Никандров сейчас находится в Тюмени. От создателя скандального портала и его подельников бывшего депутата охраняют силовики Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Дело создателя интернет-порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина из-за многочисленных спецсубъектов (к таковым относятся депутаты, прокуроры, адвокаты) фигурирующих в деле, передано под юрисдикцию Следственного комитета РФ. По данным источников «URA.RU» в правоохранительных органах Тюменской области, против бизнесмена из ХМАО дали показания ряд указанных выше лиц.

Инсайдеры утверждают, что показания начал давать экс-депутат думы Нижневартовска Вадим Никандров. Ранее «Чиновник.ру» опубликовал видеозапись, на которой политик занимался сексом с неустановленным лицом мужского пола. После, на сторонних ресурсах появился ролик, где человек с голосом Эдуарда Шмонина убеждал Никандрова намеренно солгать на камеру, обвинив ряд высокопоставленных городских и окружных чиновников в педофилии. Никандров делать это отказывался.

В результате скандала Вадим Никандров исчез из публичной повестки. По данным инсайдеров, сейчас он находится в Тюмени под охраной ФСБ. Бывший депутат опасается за свою жизнь.

После скандального видео, человек, похожий на Шмонина, убеждал Никандрова оклеветать видных югорских политиков Фото: Личная страница Эдуарда Шмонина в Facebook

Эдуард Шмонин помимо обвинений в распространении порнографии и клевете, также подозревается в вымогательстве в составе организованной группы. По неофициальным данным, в уголовном деле в качестве потерпевших проходят бывший прокурор Сургута Александр Пономарев и экс-депутат из Нефтеюганска Евгений Востриков. Оба ранее становились героями оскорбительных публикаций сайта «Чиновник.ру». Как считают следователи, Шмонин мог вымогать у Пономарева и Вострикова деньги, угрожая опубликовать на своем ресурсе клевету.

Еще одним спецсубъектом, который в скором времени, по версии источников агентства, может появиться в деле Шмонина, является его адвокат Амил Аббасов. Следователи сейчас проверяют защитника бизнесмена на предмет причастности к преступлениям, в которых обвиняют создателя портала. В частности, выдвигается версия, что Аббасов выступал в качестве посредника при передаче денег, требуемых создателем «Чиновник.ру» от своих жертв.

Амил Аббасов в разговоре с «URA.RU» подтвердил, что в деле Эдуарда Шмонина фигурируют спецсубъекты, но опроверг свою причастность к инкриминируемым бизнесмену делам.

Спецслужбы охраняют потерпевшего политика от возможных посягательств со стороны создателя «Чиновник.ру» и его бывших партнеров Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

«Некоторые люди пытались со мной встречаться, договариваться. Я за эти рамки никогда не выходил. Были моменты, провокации, попытки подсунуть деньги. Я испытывал такое давление. Никаких оснований для таких подозрений, я как юрист не вижу. Я всегда в подобных ситуация разъяснял желающим „замять вопрос“ — обращайтесь в правоохранительные органы, или судебные инстанции, если считаете, что ваши права нарушаются. Некоторые пытаются выдать желаемое за действительное», — комментирует Аббасов.

Также собеседник агентства отмечает, что в декабре 2017 года истечет год с момента возбуждения уголовного дела, и, соответственно, органам следствия придется продлевать сроки. Такие решения принимаются на уровне центрального аппарата СКР. Амил Аббасов высказал мнение, что дело Шмонина должно развалиться.

Сейчас расследование ведет Сургутский следственный отдел. Из-за передачи материалов, Эдуарда Шмонина этапировали из СИЗО Тюмени в аналогичное учреждение в Нижневартовске.

В региональном управлении СКР ход расследования не комментируют. «С учетом интересов следствия следственное управление полагает нецелесообразным в настоящее время давать комментарии, связанные с расследованием уголовного дела по обвинению Эдуарда Шмонина», — сообщила агентству старший помощник руководителя СУ СК РФ по Югре Алина Никифорова.

Связаться с потерпевшими спецсубъектами Вадимом Никандровым, Александром Пономаревым, и Евгением Востриковым не представляется возможным.

В пресс-службе РУФСБ по Тюменской области не звонки агентства не ответили.