Вчера Чечня, Татарстан и нацрегионы потеряли рычаги для шантажа Москвы

12:16 05 ноября 2017 0

В этом году 4 ноября обошелся без политики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Казачьи танцы с шашками наголо, осетинские гончарные, черкесские кузницы и павлопосадские платки. День народного единства в этом году превратил Москву в многонациональный карнавал. Фермерские лавки с традиционными сырами, чайными сборами и халвой, палатки с эвенкии? скими парками, тунгусскими кафтанами и чукотскими кухлянками буквально наводнили центральные улицы города. Праздник со столичных площадей по эстафете уходил в другие субъекты: по телемостам москвичи связывались с другими городами. В региональных столицах также прошли концерты. Основной акцент делался на национальном многообразии нашей страны.

В этом году концерт на Лужниках начался с песни Любэ «От Волги до Енисея» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главным событием дня стал митинг-концерт, который прошел на спортивной арене Лужники в Москве. В нем приняли участие около 130 тысяч человек, вход был свободным для всех. По традиции его организовала Общественная палата РФ. Главная тема праздника — «Россия объединяет». Среди артистов, выступивших в честь праздника были Филипп Киркоров и группа «Любэ», Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и другие звезды.

В отличие от прошлых лет, в этом году на митинге почти не было известных политиков и лидеров парламентских партий. Исключением стал лишь Владимир Жириновский. Не было на митинге и Владимира Путина (президент вручал государственные награды в Кремле). О причинах деполитизации праздника «URA.RU» рассказал секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев. «Мы, как организаторы митинг-концерта, приняли решение, что политики должно быть меньше. Это народный, а не политический праздник. И мы попросили всех, кто выступал на сцене, поменьше вести политической агитации, договорились с партиями, чтобы не было их флагов. Мы же Общественная палата, мы вне политики», — пояснил Фадеев.

Директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов полагает, что этот праздник в принципе стоит считать политическим: «День народного единства всегда был в большей степени культурным, консолидирующим праздником, нежели политическим».

Эксперты уверены, праздник показал, что в России нет «особых» народов — все одинаково уникальны Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Отличительной чертой праздника в этом году стал акцент на национальном многообразии нашей страны, объясняет эксперт ЭИСИ Андрей Колядин. «Организаторы посчитали важным напомнить россиянам о том, что наш народ многонационален и обладает многочисленным многообразием культуры. Принципы патриотизма всегда в нашей стране сопровождались принципами пролетарского интернационализма», — говорит политолог.

По его словам, идею интернационализма нужно продолжать развивать в России, а День народного единства может стать инструментом возрождения этих принципов. Он резюмировал: «Это не значит, что каждый концерт должен начинаться с лезгинки, и заканчивать „Боже, царя храни“. Но надо помнить о целом ряде обычаев, традиций и нюансов, их интегрировать в большой многонациональной стране. Вот это было бы правильно».

Россия умеет успешный опыт взаимного существования десятков народов, полагает политолог Максим Жаров. «Можно говорить о том, что XX век и история современной России показывают, что мы имеем опыт совместного сосуществования народов и этот опыт достаточно успешный. Наше пространство объединяет множество народов и народностей. Российская Федерация достаточно разношерстная в плане национального состава. В одной только столице нашей страны живут десятки народностей», — говорит Жаров «URA.RU».

Всего в России на данный момент проживает более 190 народов и народностей. Жаров полагает, что регулировать отношения между народами нужно, но принимать какие-то отдельные законы на этот счет нет никакой необходимости.

За последние годы была построена реальная федерация, в которой все народы обладают равными правами, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Праздник показывает, что в нашей стране больше нет никаких особых народов или регионов, вроде Татарстана и Чечни. Со времен Чеченской войны прошло много времени и теперь это обычный регион федерации, как и Татарстан, которому Ельцин в 90-е годы предлагал брать суверенитета столько, сколько может унести. Говорить, что сегодня Татарстан чем-то выделяется, например, на фоне той же Башкирии я бы не стал.

Владимиру Путину за эти 17 лет удалось достичь серьезнейшего прорыва в построении крепкой и устойчивой Федерации», — рассказал Данилин «URA.RU».

В этом году власти, кажется, сделали все, чтобы число людей, которые связывали бы этот праздник с единением народов, увеличилось. Так, по данным ВЦИОМ с каждым годом число тех, кто все сильнее ощущает народное единство в этот день — растет: сегодня об этом заявили более половины россиян (54%), год назад таких было на 10% меньше. Когда людей спрашивают о празднике и его значении, то о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп вспоминает каждый пятый (18%), каждый десятый говорит об особенностях русского менталитета и культуры и о сплочении народа в трудные минуты (по 10%).