Госпоставщик льготных лекарств уходит под фирму депутата-единоросса

11:11 13 ноября 2017 3

Логика проста: чтобы открыть свои аптеки, надо закрыть конкурента. Пусть это единственное в области госпредприятие, поставляющее наркотики в больницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское областное ГУП «Фармация» продолжает переживать довольно странный период своей истории. Сейчас единственное в области учреждение, которое имеет право распределять по больницам наркотические препараты, отчитывается перед частной компанией, как снижает затраты, сокращает персонал, уменьшает оставшемуся зарплаты.

В начале октября в ЦМТЕ прошла сессия стратегического планирования группы компаний «Радуга». Здесь отчитывались директора всех подразделений организации. Это ежегодное мероприятие, но в 2017 году на нем выступали и менеджеры, работающие в ГУП Свердловской области — «Фармация».

Из документов, которые есть в распоряжении редакции, видно, что руководители направлений ГУПа представили презентации и отчитались топ-менеджменту «Радуги». Как следует из документов, принимать доклады должна была Анна Клименко, одна из учредителей группы компаний «Радуга». Она владеет пятипроцентным пакетом, остальное — у Александра Серебренникова, депутата Заксобрания Свердловской области.

«Радуга», очевидно, решила сэкономить на всем: например, договор с ЦМТЕ, где проходила сессия страгпланирования, предлагалось заключить тоже госпредприятию, занимающемуся поставкой лекарств льготникам. В том числе, оплачивать аренду зала, кофе-брейк и обед.

1/4 Письма с просьбой отчитаться о положении дел в госпредприятии приходят из частной компании Читатели URA.RU

«URA.RU» стали известны подробности некоторых планов. Так, из 115 работников аптечного склада, которые и обеспечивают поставку льготных лекарств населению, должно остаться 19. Больше всего пострадает оптовое направление «Фармации» — по этому сегменту ГУП СО и частная контора прямые конкуренты.

Владелец «Радуги» — областной депутат Александр Серебренников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Останется только небольшое подразделение, которое будет отвечать за поставку в область наркотических препаратов, тогда как аптеки с низкими ценами уйдут под «Радугу». Она же заберет на себя и закупку всех препаратов за бюджетный счет, которые раньше шли через «Фармацию», — говорит источник.

Директор ГУП СО Наталья Обухова уверена, что все не так мрачно, как это представляется со стороны. «Сокращения никакого не будет, наоборот, сейчас даже собираемся расширять штат», — говорит она.

Она уверяет, что ведет совершенно самостоятельную политику. «Я не отчитываюсь перед „Радугой“ о том, какие планирую снизить затраты, справляюсь сама». Она подтвердила, что сессия страгпланирования действительно прошла в начале октября в ЦМТЕ. На вопрос, была ли там Анна Клименко, Обухова ответила уклончиво: «Мы приглашали консалтинговую фирму, которая помогла нам сформулировать суть наших проблем». По словам Обуховой, некоторые сейчас путают оптимизацию процессов и сокращение расходов, которые сейчас идут в «Фармации». По ее словам, сейчас ГУП СО переживает этап именно сокращения затрат.

Зарплаты, которые предлагаются «Фармацией», низки сайт ГУП СО

Госпредприятие по «профессиональной» линии — Минздраву России, по «имущественной» — мингосимуществу региона. «Фармация» является одним из крупнейших в области поставщиком лекарств и чуть ли не единственным конкурентом частной организации. По сути, под фактический контроль со стороны частной структуры она перешла в феврале 2017 года, там сменилось руководство и на предприятие зашла команда «Радуги».

Во втором квартале, единственный раз за 25 лет работы, «Фармация» получила сразу 27 млн рублей убытков. Как поясняют сотрудники компании, убытки произошли из-за того, что новое руководство «Фармации» установило очень высокую наценку на свои товары (часть препаратов ГУП СО продавало аптекам). Это привело к тому, что с госпредприятием стали отказываться работать как аптечные сети, так и отдельные точки по продаже лекарств.

Внутри же компании выразилось в том, что склад был затоварен, а невостребованный персонал — уволен. Сейчас, по данным собеседников нашего агентства, наценка резко снижена, а склад активно опустошается.

«Радуга» — один из самых крупных игроков на фармрынке Урала. В нашем регионе единственным ее конкурентом было как раз ГУП СО «Фармация». У «Радуги» 50 розничных точек продаж, однако основную прибыль компании приносят госзакупки. В свое время именно они стали камнем преткновения и в итоге привели к фактическому поглощению госкомпании частной.

«URA.RU» рассказывало, как в октябре 2016 года ГУП сумел — впервые за много лет — выиграть у «Радуги» госконтракт по приему от поставщиков, хранению, учету, транспортировке в аптечные организации и отпуску льготных препаратов. Как следует из информации на сайте госзакупок, «Фармации» удалось снизить цену с 330 млн рублей до 215 млн, то есть сэкономить областной казне более 115 млн рублей. Сейчас его обслуживание составляет основную доходную часть ГУП.

В ближайшие дни должны быть опубликованы документы по аналогичному тендеру с поставками льготных лекарств на 2018 год. Как говорят наблюдатели, в этот раз тендер возьмет «Радуга», а «Фармация» будет статистом, цены же снизятся лишь формально. Это означает, что льготные лекарства пойдут в аптеки по более высоким ценам. Таким образом региональная казна заплатит за банкет, на котором частное предприятие слушало, как меняется госпредприятие-конкурент. Как «Фармация» становится такой, чтобы не представлять опасность для «Радуги».