Новый Шумахер: как нидерландец Макс Ферстаппен стал чемпионом престижной гонки «Формула-1»

22-ой Гран-при «Формулы-1» прошел в Лас-Вегасе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Нидерландский пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал победителем 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Лас-Вегаса. Выйдя в лидеры уже на старте гонки, он набрал 25 очков за заезд. Эта победа стала 69-ой в кармане гонщика.

Второе место занял Ландо Норрис (McLaren), третья строчка досталась Джорджу Расселлу (Mercedes). О том, что известно о победителе, и как прошли гонки — в материале URA.RU.

Кто стал новым чемпионом мира

Максу Ферстаппену из Нидерландов 28 лет Фото: Steffen Prößdorf/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Гонка состоялась 23 ноября. 28-летний Ферстаппен вышел в лидеры уже на старте, после того, как Норрис (Великобритания) совершил ошибку в первом повороте и его машину вынесло на внешний радиус. В этот же момент британец пропустил и Расселла (Великобритания), однако сумел пройти его обратно после единственной волны пит-стопов. В итоге Ферстаппен набрал 25 очков, Норрис — 20,741, а Расселл — 23,546.

При этом, как пишет портал F1.News, два года назад Ферстаппен сказал, что гонка в Лас-Вегасе — это «на 99% шоу, а на 1% спорт». В итоге Ферстаппен выиграл Гран-при, одержав шестую победу в сезоне и 69-ю в своей карьере. Средняя скорость, которую развил Макс, составила 229,201 км/ч, а лучший круг Ферстаппена — 50-й — был пройден за время 1:33,365 со скоростью 239,100 км/ч.

Что известно о «Формуле-1» 2025 года

22-й этап чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» сезона 2025 года — Гран-при Лас-Вегаса стартовал в ночь на 21 ноября. Всего прошли три гонки: две ночью 21 ноября, в субботу прошла третья свободная практика (03:30 по мск) и квалификация (07:00 по мск). Завершилась программа этапа в воскресенье гонкой (07:00 по мск).

В первый день лидировал пилот команды McLaren Ландо Норрис, он опережал своего напарника Оскара Пиастри (Австралия) на 24 очка. Тогда для завоевания титула Норрису достаточно было занимать второе место в каждой из оставшихся гонок (включая один спринт).

Трасса в Лас-Вегасе (штат Невада) — вторая по длине в чемпионате (6 201 метр). На почти двухкилометровой прямой машины смогут разогнаться до 350 км/ч. Гонки на трассе в США проходят в вечернее время, при искусственном освещении. Гран-при Лас-Вегаса было третьим и последним этапом в США в текущем сезоне.

Что известно о самых престижных гонках мира

Сейчас машины на «Формула-1» развивают скорость до 300 км/ч Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«Формула-1» — самая престижная серия гонок в мире, которая считается вершиной карьеры для большинства гонщиков. В рамках соревнований участвуют одноместные гоночные автомобили с открытыми колесами — болиды, способные достигать скорости свыше 300 км/ч. Чемпионат состоит из ряда этапов, известных как Гран-при, и проводится каждый год.

За организацию соревнований отвечает Международная автомобильная федерация (FIA), в то время как коммерческая составляющая находится в ведении холдинга Formula One Group, который включает в себя несколько крупных компаний. Для соблюдения единых стандартов и правил в «Формуле-1» FIA утвердила специальный технический регламент.

История «Формулы-1» берет свое начало в 1920-х годах, когда в Европе приобрели популярность крупные гоночные мероприятия — Гран-при. В то время достижение скорости в 100 км/ч на авто вызывало настоящий восторг у публики, и соревнования собирали многотысячные аудитории. В 1930-х годах был создан чемпионат Европы, который можно считать предшественником современной «Формулы-1». Разработка регламента будущего чемпионата началась еще до Второй мировой войны, однако реализация планов была отложена.

Официальное утверждение правил «Формулы-1» состоялось в 1946 году благодаря FIA, а дебютная гонка прошла в 1950 году на британской трассе «Сильверстоун». Чемпионом тогда стал представитель Alfa Romeo — итальянский гонщик Джузеппе Фарина. Примечательно, что в период с 1958 по 1969 год все титулы чемпионов мира доставались пилотам из англоязычных стран: представителям Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и США.

Также в 1958 году в рамках чемпионата был введен дополнительный титул — помимо награждения гонщика, стала присуждаться награда команде, разработавшей наиболее быстрый гоночный автомобиль. Впоследствии эта награда получила название Кубок конструкторов.

Период с 1980 по 1990-е годы заслуженно называют золотым веком «Формулы-1». Именно тогда выделились выдающиеся команды, среди которых были Ferrari, McLaren, Williams, Lotus и Benetton — они определяли ход соревнований. Однако ключевую роль в формировании облика той эпохи сыграли пилоты. Особое место в истории автоспорта занимает напряженное противостояние Айртона Сенны и Алена Проста, которое продолжалось вплоть до 1993 года, когда Прост принял решение завершить спортивную карьеру.

Топ-5 гонщиков всех времен

Михаэль Шумахер

Сейчас Шумахеру 56 лет Фото: Aécio Neves/ikipedia.org/CC BY 2.0

Завоевал титул чемпиона мира семь раз и победил в 91-м Гран-при. Он вошел в историю «Формулы-1» как легенда. Его успех обусловлен высоким мастерством, настойчивостью и способностью эффективно взаимодействовать с командой. Резвых водителей называют «Шумахером» именно с отсылкой к этому легендарному гонщику. Однако выстроить карьеру после «Формулы-1» Шумахеру помешала тяжелейшая травма, полученная на горнолыжной трассе 29 декабря 2013 года. Сейчас он также известен, как филантроп, жертвующий миллионы для пострадавших от стихийных бедствий и беднейших регионов планеты.

Айртон Сенна

Гонщик скончался в 1994 году Фото: Instituo Ayrton Senna/wikipedia.org/CC BY 2.0

Он трижды становился чемпионом мира. Сенна запомнился зрителям своей напористой манерой ведения гонки и неудержимой жаждой скорости. Айртон Сенна был кумиром любителей автоспорта, а его смерть в 1994 году во время Гран-при Сан-Марино стала трагическим событием, которое навсегда вошло в историю этого вида спорта.









Льюис Хэмилтон

Сейчас Хэмилтону 40 лет Фото: Beto Issa/F1 GP São Paulo/wikipedia.org/CC BY 2.0

Семикратный чемпион мира, обладатель рекордного числа поулов и побед в гонках. В конце сезона 2024 года Льюис Хэмилтон покинул команду Mercedes и заключил многолетний контракт со Scuderia Ferrari.

















Себастьян Феттель

Феттель перестал участвовать в «Формуле-1» в 2022 году Фото: Morio/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Он является четырехкратным чемпионом мира и победителем 53-ех Гран-при. Его карьера началась в 2007 году и принесла множество побед и титулов, включая доминирование с командой Red Bull в 2010–2013 годах. Феттель завершил карьеру в 2022 году.

Ален Прост

Карьера Проста в «Формуле-1» длилась до 1993 года Фото: MEDEF : AlexJ /wikipedia.org/CC BY-SA 2.0