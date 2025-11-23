Горожане просят сделать остановочный комплекс в Кургане Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Кургане в Галкино 2 не хватает остановок общественного транспорта, поэтому люди ждут автобусы под открытым небом. Об этом говорится в жалобе.

«Когда появятся остановочные комплексы на Галкино 2. Впереди зима, но от дождя и снега негде укрыться», — сообщается на сайте «Обратись». К сообщению прикреплены фото.

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Заозерного района в Кургане также просили установить дополнительные остановки. В мэрии ответили, что комплексы уже монтируются и работа продолжается по плану благоустройства.

