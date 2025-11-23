Глава Подмосковья отчитался о происшествии на Шатурской ГРЭС

Воробьев заявил, что сохраняются проблемы с теплоснабжением Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Шатуре Московской области сохраняются проблемы с теплоснабжением, однако вода, канализация и электроснабжение работают в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, комментируя атаку Киева на Шатурскую ГРЭС.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал глава региона в своем telegram-канале. Для определения дальнейших шагов по восстановлению инфраструктуры в 13:00 запланирован штаб с участием всех служб, включая МЧС.