Продолжается атака ВСУ на Москву
23 ноября 2025 в 11:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина предприняла третью к ряду попытку напасть на Москву. Очередной беспилотник ВСУ был нейтрализован над городом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города уточнил, что экстренные службы приехали к месту падения дрона.
